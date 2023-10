J’utilise une approche basée sur des données et basée sur des formules pour découvrir les têtes d’affiche de la semaine prochaine… aujourd’hui. En allant position par position, j’exploite mes statistiques obscures préférées de football Fantasy en termes de volume, de profondeur et d’efficacité. Ensuite, je les écrase tous ensemble, en espérant identifier des joyaux fantastiques bon marché à saisir maintenant avant les carrés de la semaine prochaine. (Notre dernière tête d’affiche, Josh Downs, était en fait en tête de la liste des renonciations de cette semaine ; marquez-en une autre pour les bons).

Stratège

QB disponibles avec +35,0 dropbacks par match (trois dernières semaines)

QB disponibles avec +4,0 tentatives approfondies par match (trois dernières semaines)

Derek Carr, NON — 6,7 tentatives approfondies par match

— 6,7 tentatives approfondies par match Boulanger Mayfield, TB — 5,5 tentatives approfondies par match

— 5,5 tentatives approfondies par match Sam Howell, ÉTAIT — 5,0 tentatives approfondies par match

— 5,0 tentatives approfondies par match Joshua Dobbs, ARI — 4,3 tentatives approfondies par match

— 4,3 tentatives approfondies par match Jordan Love, GB — 4,0 tentatives approfondies par match

— 4,0 tentatives approfondies par match Matthew Stafford, LAR — 4,0 tentatives approfondies par match

QB disponibles avec +0,05 points attendus ajoutés par tentative (trois dernières semaines)

Le génie des planificateurs est pleinement visible. Pour une raison quelconque, il n’y a aucune équipe au revoir au cours de la semaine 8, ce qui atténue l’essentiel de la pression du streaming QB. Cela dit, c’est l’occasion idéale de passer au niveau supérieur si vos camarades de ligue passent par les tireurs. J’ai servi de pom-pom girl hebdomadaire pour Matthew Stafford, mon candidat MVP cheval noir et quarterback bulle préféré avec une viabilité pour le reste de la saison, alors pourquoi m’arrêter maintenant ? Bien qu’il ne soit que QB18 dans le score total fantastique, Stafford se classe dans le top 5 des tentatives (256), des verges par la passe (1908) et des achèvements de +20 verges (31). La régression positive du TD arrive, les amis ! En fait, le taux de TD/tentative de 2,7 % de Stafford devrait presque doubler juste pour atteindre sa dernière moyenne sur quatre ans. Sans oublier que les Rams utilisent le carburant cauchemardesque des coordinateurs défensifs dans peut-être le duo de receveurs larges le plus dynamique et le plus pertinent de la NFL. Celui qui ne devrait qu’augmenter en efficacité avec les répétitions et la continuité.

REMARQUE : en fonction de votre situation spécifique, de votre ligue et de votre format, n’oubliez pas de garder Kyler Murray encerclé ; il s’est entraîné pleinement cette semaine (et oh ouais, Let’s Go Tyson Bagent !)

Streams QB de la semaine 8 classés

Matthieu Stafford — LAR contre DAL Tyson Bagent — CHI à BAC Kenny Pickett— PIT et JAX

Streams QB de la semaine 9 classés

Zach Wilson— NYJ contre LAC Gardner Minshew — IND en CAR Boulanger Mayfield — TB à l’HOU

Revenir

RB disponibles avec +12,0 touches par match (trois dernières semaines)

RB disponibles avec +0,35 points Fantasy par snap (trois dernières semaines)

RB disponibles avec + 40 % de taux de contact par snap (trois dernières semaines)

Tyler Allgeier, ATL – Taux de contact par capture de 62,8 %

– Taux de contact par capture de 62,8 % Kareem Hunt, CLE – Taux de contact par capture de 55,6 %

– Taux de contact par capture de 55,6 % Darrell Henderson, LAR – Taux de contact par capture de 52,8 %

– Taux de contact par capture de 52,8 % Jaleel McLaughlin, DEN – Taux de contact par capture de 49,1 %

– Taux de contact par capture de 49,1 % AJ Dillon, GB – Taux de contact par capture de 48,1 %

– Taux de contact par capture de 48,1 % Gus Edwards, BAL – Taux de contact par capture de 44,0 %

– Taux de contact par capture de 44,0 % Kendre Miller, NON – Taux de contact par capture de 41,3 %

Les managers fantastiques larguant les joueurs au retour de leurs quarts exercent encore plus de pression sur un marché RB déjà épuisé. La plupart, sinon la totalité, des remplaçants intéressants sont inscrits alors que les comités de porteur de ballon dominent le paysage. Pour référence, seuls cinq RB ont marqué +50 points fantastiques tandis que seuls deux RB ont en moyenne +20 au cours des trois dernières semaines. Soupir.

Le premier RB pour lequel je me positionne dans les ligues locales est le remplaçant des Titans, Tyjae Spears. Il a déjà une valeur autonome dans certains scripts de jeu et, certes, c’est une anticipation, je suis en état d’alerte pour un échange avec Derrick Henry. Les équipes de Mike Vrabel semblent toujours dépasser leur couverture, mais le parcours se termine probablement ici à (2-4). Ryan Tannehill est à nouveau à terre avec cette même cheville hésitante et après sept semaines, Will Levis n’a pas encore créé de séparation sur la carte des profondeurs de Malik Willis. Le Tennessee a déjà montré les signes d’un drapeau blanc émergent lorsqu’ils ont échangé Kevin Byard, leur meilleur et peut-être le seul très bon joueur du secondaire défensif. Déplacer le roi Henry placerait évidemment Tyjae Spears immédiatement à la une des articles de renonciation partout dans le monde. Spears a fait preuve de jus sur le terrain en tant que recrue, surpassant même le starter en yards/tentative (4,9), yards avant contact par course (1,41), yards après contact par course (4,06), EPA/Rush (+0,01), taux de réussite. (52 %) et taux de ruée explosive (19,4 %). S’il est inscrit, ne laissez pas cela vous dissuader de cibler Spears dans un échange.

Les ligueurs plus profonds peuvent essayer leur touche spéculative dans la capitale nationale avec la recrue de sixième ronde des Commanders Chris Rodriguez. En tant que véridique de Brian Robinson, j’admets que celui-ci fait mal. Cependant, il est de plus en plus évident que Rodriguez pourrait être le gars à l’avenir. Après être revenu d’un temps manqué en raison d’une maladie, Rodriguez est passé de 19 à 27 clichés, remportant un peu plus de 33 % des tentatives précipitées de Washington. Il a également été le meilleur coureur des commandants dans un travail limité, menant l’équipe en yards/tentative (5,5), yards avant contact par course (0,73), yards après contact par course (4,18), EPA/Rush (-0,08), réussite. taux (45 %) et taux de ruée explosive (9,1 %). À des temps désespérés, des mesures désespérées appellent des mesures désespérées, et cette décision pourrait nous mettre en position d’acquérir des actions de TD si jamais WAS se lance dans son jeu sur le terrain.

Si vous roulez toujours des yeux (en plus de recommander une ligue moins profonde pour jouer), je veux Zamir White des Raiders. Je déteste exposer les blessures à l’univers, mais Josh Jacobs vante l’une des charges de travail les plus lourdes de la NFL, le principal indicateur du temps futur manqué. White est une double menace potentielle qui contrôle 72% des restes tombés de la table de Jacobs, lui laissant une piste pour une projection hebdomadaire RB1 si les choses se passent bien.

Récepteur large

WR disponibles avec +35 itinéraires exécutés par match (trois dernières semaines)

WR disponibles avec un objectif de +23,0 % par itinéraire parcouru (min. 5 objectifs ; trois dernières semaines)

WR disponibles avec +0,45 points Fantasy par itinéraire (min. 4 cibles ; trois dernières semaines)

Jake Bobo, MER — 0,70 points fantastiques par itinéraire

— 0,70 points fantastiques par itinéraire Demario Douglas, NE — 0,61 points fantastiques par itinéraire

— 0,61 points fantastiques par itinéraire Zay Jones, JAX — 0,58 points fantastiques par itinéraire

— 0,58 points fantastiques par itinéraire Curtis Samuel, ÉTAIT — 0,53 points fantastiques par itinéraire

— 0,53 points fantastiques par itinéraire Nelson Agholor, BAL — 0,49 points fantastiques par itinéraire

— 0,49 points fantastiques par itinéraire Ced Wilson — 0,47 points fantastiques par itinéraire

— 0,47 points fantastiques par itinéraire Khalil Shakir, BUF — 0,46 points fantastiques par itinéraire

Ma première recommandation est Demario Douglas de la Nouvelle-Angleterre, qui est apparu pour la première fois dans cette chronique début octobre après être apparu comme un ajout spéculatif clé. Vous savez déjà que j’aime les outils physiques (image ci-dessus) et le fait qu’il dirige son équipe en objectifs par parcours. Selon les statistiques NextGen, Douglas est le joueur n°11 de la NFL en termes de YAC/Réception, renforçant mon affirmation selon laquelle il est le Patriot le plus explosif à n’importe quel poste de compétence.

Après son retour d’une commotion cérébrale subie au début de la semaine 5, Douglas a joué le rôle de numéro 2 (25 routes, 6 cibles; 4/54/0) et propriétaire du rôle principal de la machine à sous. Vous cherchez toujours une cerise sur le gâteau ? Le coordonnateur offensif Bill O’Brien a exprimé un changement d’approche stratégique en direction de Buffalo. Si Mac Jones créditant directement O’Brien dans le communiqué d’après-match de la semaine dernière est une indication, peut-être qu’un changement est à nos portes. Jones a même déclaré qu’O’Brien « a fait un excellent travail en annonçant un bon match, en étant agressif et en utilisant des choses que j’ai faites à l’université et que j’aime vraiment. Donc, j’apprécie vraiment ça. Selon Mike D’Abate de Sports Illustrated : « Afin que Jones puisse neutraliser les secondeurs et le secondaire de Buffalo, le coordinateur offensif Bill O’Brien a conçu un plan de match qui lui a permis de s’appuyer tôt sur le jeu de course pour faciliter les passes d’action. Bien qu’O’Brien ait généralement un penchant pour les sets à deux bouts serrés, Jones et l’offensive des Pats ont judicieusement mélangé 11 joueurs (un porteur de ballon, un ailier rapproché, trois receveurs) et ont utilisé les zones intermédiaires du terrain pour avancer. le ballon.” Pourrions-nous enfin obtenir la nouvelle attaque améliorée des Patriots, comme promis ? Je n’en suis pas entièrement sûr, mais si Douglas continue comme ça, vous saurez exactement où le trouver ; au sommet de chaque colonne de renonciation en Amérique.

Notre prochain jeu de spécifications WR reste dans la veine des approches stratégiques ajustées, cette fois en Caroline. L’entraîneur-chef Frank Reich a décidé de confier le jeu offensif à Thomas Brown (qui n’a jamais joué ce rôle dans un match de saison régulière). Les Panthers viennent de bénéficier d’un congé de la semaine 7, ce qui leur donne deux semaines complètes pour s’acclimater au changement. Il y a de fortes chances que Carolina, une attaque de bas niveau sans victoire cette année, fasse bouger les choses. Entrez Jonathan Mingo, la recrue explosive d’Ole Miss avec une vitesse du 96e centile et un score d’éclatement du 91e centile. Parmi tous les staters réguliers, Bryce Young est actuellement bon dernier en termes de taux de tentatives profondes, ce que j’attends des Panthers. Mon niveau de confiance dans le fait que cela fonctionne réellement n’est pas exactement ce que vous appelleriez élevé, mais si c’est le cas, il y a un plafond potentiel de paiement en jeu.

NOTE: Je me rends compte un peu trop tard que Buffalo a joué jeudi soir avant que vous ne lisiez ceci (mais après je l’ai écrit), mais je refuse de supprimer une référence de film en or. Je soutiens Shakir à l’avenir, à condition qu’il joue dans la machine à sous, quelle que soit la production. Selon les mots du fidèle majordome de M. Longfellow Deeds, Emilio Lopez, ce dernier est « sournois, sournois ». (REMARQUE : Peut-être plus maintenant) Lorsque tout le reste échoue, ciblez les vides sur les bonnes infractions laissés par les blessures. À ce stade, le monde fantastique tout entier est prêt à se piétiner les uns les autres pour les services de la recrue Tight End de Buffalo, Dalton Kincaid, pour de bonnes raisons. Dawson Knox sera absent indéfiniment après avoir subi une opération au poignet cette semaine tandis que Kincaid a marqué huit cibles à sa place. Cependant, je dirais que déplacer Kincaid dans un rôle de blocage conventionnel (Quintin Morris est également OUT) pourrait retarder sa production, ouvrant la porte à notre gars Khalil Shakir. Il y a un peu de fatigue fantastique autour du joueur de deuxième année de Boise State, une autre marque évidente pour un anti-conformiste pur et dur comme moi. Avec Kincaid jouant en ligne, je m’attends à ce que Shakir domine les slots snaps dans une équipe de Bills lourde en passes qui est également décimée en défense ; la recette d’une tempête fantastique parfaite.

Fin serrée

TE disponibles avec + 70,0 % de participation aux itinéraires (trois dernières semaines)

TE disponibles gagnant +5,0 cibles par match (trois dernières semaines)

Logan Thomas, ÉTAIT — 6,0 cibles par match

— 6,0 cibles par match Trey McBride, ARI — 4,7 cibles par match

— 4,7 cibles par match Tyler Conklin, NYJ — 4,5 cibles par match

— 4,5 cibles par match Michael Mayer, LV — 4.3 cibles par match

— 4.3 cibles par match Cade Otton, TB — 4,0 cibles par match

— 4,0 cibles par match Connor Heyward, PIT — 3,5 cibles par match

— 3,5 cibles par match Kylen Granson, IND. — 3,5 cibles par match

TE disponibles avec +30,0 Air Yards par match (trois dernières semaines)

Tyler Conklin, NYJ — 40,5 yards aériens par match

40,5 yards aériens par match Logan Thomas, ÉTAIT — 39,3 yards aériens par match

39,3 yards aériens par match Cade Otton, TB — 38,5 yards aériens par match

38,5 yards aériens par match Michael Mayer, LV — 34 yards aériens par match

34 yards aériens par match Trey McBride, ARI — 32,3 yards aériens par match

32,3 yards aériens par match Adam Trautman, DEN — 30,0 yards aériens par match

Classement des 10 meilleurs TE disponibles pour le reste de la saison

Michael Mayer, LV Jake Ferguson, DAL Trey McBride, ARI Logan Thomas, ÉTAIT Tyler Conklin, NYJ Cade Otton, TB Jonnu Smith, ATL Cole Kmet, CHI Chigoziem Okonkwo, TEN Mike Gesicki, MIA

Merci d’avoir lu! J’espère que vous l’avez apprécié autant que j’aime le faire. N’hésitez pas à le laisser tomber dans la section commentaires, je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Si vous souhaitez suivre davantage mes données NFL personnalisées et mon travail de paris tiers, veuillez me suivre sur X @JohnLaghezza.

(Photo du haut : Billie Weiss/Getty Images)