Fil de renonciation au baseball fantastique: Maikel Garcia, Oscar Colás et plus d’options au-delà de Colton Cowser

Si vous attendez avec impatience les possibilités de transformer la liste en définissant vos enchères FAB tous les dimanches, ce week-end pourrait être une déception. Au-delà de la promotion de la perspective de champ extérieur des Orioles Colton Cowser (55 % inscrits dans les ligues CBS), il n’y a tout simplement pas grand-chose à exciter. Même si vous recherchez simplement un joueur pour combler un trou dans votre alignement, les joueurs que vous trouverez probablement disponibles peuvent ne pas inspirer beaucoup de confiance, même pour remplir ce rôle.

J’ai encore trouvé des joueurs à présenter cette semaine qui ont quelque chose d’intéressant voire de prometteur dans leurs profils. À première vue, ceux-ci ne ressemblent peut-être pas à des joueurs qui feront monter votre équipe au classement, mais il y a quelques chance que chacun puisse. La bonne nouvelle est que la plupart de ces joueurs ne nécessiteront pas beaucoup de dépenses FAB, ce qui vous laissera plus à dépenser après la pause All-Star.

Les appels récents

Alors que Cowser sera probablement le point central des enchères ce week-end, il ne sera pas nécessairement un joueur pour vous donner un coup de pouce profond dans n’importe quelle catégorie standard. Il a montré une puissance juste modérée à Triple-A Norfolk au cours de certaines parties des deux dernières saisons (.208 ISO) avec sept buts volés en 83 matchs. Cowser est une machine OBP potentielle, mais même si ses taux de conduite élevés le suivent à Baltimore, il ne peut atteindre que 0,250. Il a fait ses débuts à la septième place dans l’ordre des frappeurs contre les Yankees mercredi soir, bien qu’il puisse frapper près du sommet de l’ordre s’il montre qu’il peut se mettre fréquemment à la base contre les lanceurs des ligues majeures. Cowser se fait déjà rare dans les ligues plus profondes, mais il est prématuré de l’ajouter dans les ligues à 12 équipes, à moins que l’OBP ne soit une catégorie.

Oscar Colas (28%) est de retour, les White Sox l’ayant promu de Triple-A Charlotte mardi. Après avoir frappé pour une petite puissance précieuse lors de sa première remise des gaz dans les grands plus tôt cette saison (0,063 ISO, 61,0% de taux de balle au sol, 91,8 mph EV FB / LD), il a réduit 0,294/0,358/0,508 pour Charlotte. Ses chiffres étaient plus modestes loin d’un parc à domicile extrêmement convivial pour les frappeurs (.271 / .350 / .495), bien qu’ils soient toujours décents. Nous pouvons nous permettre d’attendre pour ajouter Colás dans les ligues à 12 équipes, mais il est un voltigeur incontournable dans toutes les ligues plus profondes où il a été abandonné.

Nick Gonzales (16%) a fait ses débuts dans les ligues majeures il y a deux semaines, mais j’ai oublié d’écrire sur lui jusqu’à présent parce que ses chiffres à Triple-A Indianapolis (.257/.370/.450 avec une base volée et un 105 wRC+) ne l’ont pas fait. ça a l’air très impressionnant. Il a commencé 10 des 12 matchs des Pirates depuis sa création, et il a déjà récolté six coups sûrs supplémentaires, dont une paire de circuits. J’ai peut-être vendu la partie puissance du jeu de Gonzales à découvert. Il a affiché un ISO de .193 à Indianapolis, et après son retour d’une blessure au talon en 2022, il a enregistré un ISO de .219 lors de ses 31 derniers matchs avec Double-A Altoona. Gonzales a toujours du mal avec le contact dans la zone (78,2% Z-Contact%) comme il l’avait fait chez les mineursmais il semble toujours qu’il ait un certain attrait pour les ligues à 15 équipes.

Les pirates ont élevé Jared Triolo (1%) d’Indianapolis cinq jours après l’arrivée de Gonzales, et tandis que Gonzales est devenu un incontournable au milieu du terrain, Triolo a repris le troisième poste de base. Il n’a pas montré beaucoup de puissance chez les mineurs, mais ses tendances en ligne lui ont permis de frapper au-dessus de .280 à High-A, Double-A et Triple-A. S’il était resté à Indianapolis, Triolo aurait pu être en route pour sa troisième saison consécutive avec plus de 20 interceptions chez les mineurs. Si la moyenne au bâton et les bases volées sont des catégories que vous devez renforcer dans des ligues plus profondes, l’ajout de Triolo pourrait être une priorité pour vous ce week-end.

Il est préférable de ne pas être trop enthousiaste à l’idée que les joueurs obtiennent de gros chiffres dans les ligues mineures à la fin de la vingtaine, mais 27 ans Dane Myers (1%) m’a intrigué pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il pense obtenir une grande part des départs pour les Marlins dans le champ central avec Jazz Chisholm Jr. (oblique) et Jonathan Davis (genou) tous deux sur l’IL. De plus, il n’est pas le même frappeur qu’il était dans l’organisation des Tigers avant qu’ils ne le renoncent à l’intersaison dernière, car il frappe beaucoup moins et marche plus. Myers a volé 20 bases pour Double-A Erie la saison dernière, et il a enchaîné avec 16 vols combinés pour Double-A Pensacola et Triple-A Jacksonville cette année. Ses 13 circuits chez les mineurs en 2023 ne sont peut-être pas un coup de chance, car Myers a jusqu’à présent frappé quatre lignes pour les Marlins (mais pas de balles volantes), et il a en moyenne une vitesse de sortie de 99,0 mph sur eux.

Enchères pour Cowser : 0 à 1 % du budget total de FAB dans les ligues à 12 équipes, 6 à 7 % dans les ligues à 15 équipes.

Enchères pour Colás : 4 à 5 % dans les ligues à 15 équipes.

Enchères pour Gonzales : 2 à 3 % des ligues à 15 équipes.

Enchères pour Triolo : 1 à 2 % dans les ligues à 15 équipes.

Enchères pour Myers : 1 à 2 % dans les ligues à 15 équipes.

Prêt à passer à 12 équipes

Avec Maikel García (41%) largement indisponible dans les ligues de plus de 12 équipes, j’ai pensé qu’il était inutile de l’inclure dans une colonne de renonciation… jusqu’à ce que je remarque que son profil statistique semblait plutôt familier. Il frappe un .374 apparemment insoutenable sur les balles en jeu, mais il améliore son BABIP en pulvérisant la balle tout autour du terrain. Garcia n’a que trois circuits en 217 apparitions au marbre, mais avec un EV FB / LD à 96,1 mph, il pourrait être une véritable menace de puissance si seulement il touchait moins de grounders. Au minimum, vous pouvez probablement compter sur Garcia pour voler des bases (13 en 14 tentatives), et parce qu’il mène pour les Royals, il pourrait marquer encore 35 à 40 points sur le reste de la saison. Cela ressemble un peu à Christian Yelich – ou du moins à sa version « allégée » 3B/SS. Cela ressemble à quelqu’un qui appartient réellement à des ligues à 12 équipes.

Depuis son retour d’une blessure au triceps, Kenta Maeda (47%) a lancé un peu plus fort et avec d’excellents résultats. En trois départs couvrant 17 manches, Maeda a accordé trois points mérités (1,59 ERA) avec 21 retraits au bâton, cinq marches, un SwStr% de 15,5% et un superbe Z-Contact% de 76,6%. Cela seul fait de lui un incontournable partout où il est disponible, mais les Twins ont également un excellent calendrier après la pause des étoiles, en commençant par la série sur route contre les Athlétisme et les Mariners, puis en rentrant à la maison pour affronter les White Sox et les Mariners. (encore) et reprendre la route avec une série contre les Royals.

Mais Aaron Civale (60%) a généré de bons résultats tout de suite après son retour d’une oblique tendue début juin, j’étais sceptique en raison de ses faibles taux d’odeur. Au cours de ses trois derniers départs, cependant, Civale a compilé un SwStr% de 12,8%. Ce n’est peut-être pas une coïncidence s’il a également lancé son cutter, quatre coutures et plomb environ 1 mph plus fort qu’il ne l’était auparavant. Civale a également fait un excellent travail pour éviter les barils cette saison (taux de 4,4 %), donc au minimum, il mérite d’être essayé en tant que streamer dans des ligues à 12 équipes.

Enchères pour Garcia : 0 à 1 % dans les ligues à 12 équipes.

Enchères pour Maeda : 3 à 4 % dans les ligues à 12 équipes.

Enchères pour Civale : 0 à 1 % dans les ligues à 12 équipes.

Les retombées de la blessure de Mike Trout

Avec Trout ayant subi une chirurgie hamate, Mickey Moniak (26%) chiffres pour obtenir un temps de jeu plus stable au cours des prochaines semaines, remplaçant probablement Trout dans le champ central contre les droitiers. Moniak avait déjà commencé semi-régulièrement dans le bon champ, et maintenant Hunter Renfroe y sera nécessaire de manière plus régulière, ce qui signifie probablement une augmentation du temps de jeu pour les joueurs récemment acquis. Mike Moustakas (3 %) au premier but. Moniak (91,8 mph EV FB / LD) et Moustakas (92,0 mph EV FB / LD) ont frappé des mouches et des doublures avec une puissance inférieure à la moyenne, mais les deux ont frappé beaucoup de balles volantes et ont un parc à domicile qui accentue la puissance du home run pour frappeurs gauchers. Étant donné que les Angels disputent leurs neuf premiers matchs de la seconde mi-temps à domicile, ce n’est pas non plus un mauvais ajout de ligue plus profonde à court terme, bien qu’il y ait de fortes chances que Moniak soit déjà pris dans de nombreuses ligues où il devrait être aligné.

Enchères pour Moniak : 2 à 3 % dans les ligues à 15 équipes.

Enchères pour Moustakas : 1 à 2 % dans les ligues à 15 équipes.

Pichets aux tendances intrigantes

J’ai décidé que je serais de retour Graham Ashcraft (23%) tant qu’il obtenait des balles au sol à un rythme élevé et avec un angle de lancement moyen faible. Lors de son premier départ de l’IL, il s’est fait marteler par les Braves et il a induit des grounders à seulement 40,0%. Cependant, lors des départs ultérieurs contre les Padres et les Nationals, son taux de balle au sol était plus typique de 62,5% et 50,0%, respectivement. Dans deux de ses trois départs post-IL, Ashcraft a en moyenne inférieur à -18,0 degrés dans l’angle de lancement de la balle au sol. Il n’a également accordé qu’un seul point en au moins six manches lors de chacune de ses deux dernières sorties. C’est suffisant pour que je recommence à lui faire confiance dans les ligues à 15 équipes, et je le lancerais là-bas contre les Brewers la semaine prochaine, en supposant qu’il tire cette affectation.

Nick Pivette (11%) a été un lanceur beaucoup plus efficace depuis qu’il a été transféré dans l’enclos des releveurs des Red Sox. Ce n’est pas vraiment une surprise qu’il obtienne des retraits au bâton plus fréquents – un taux de 32,3% par rapport à son taux de 23,0% en tant que partant cette saison – mais il évite la chose même qui a torpillé son ERA à chaque saison de sa carrière. Pivetta n’a accordé que deux circuits autorisés en 24 manches de relève, et il n’abandonne pas beaucoup de contacts durs sur les mouches ou les doublures (92,0 mph EV FB / LD). Maintenant, avec Garret Whitlock (coude) s’ajoutant à une liste croissante de partants sur l’IL, les Red Sox devront peut-être utiliser Pivetta comme partant, ou à tout le moins, étirez-le afin qu’il puisse travailler plus de manches en relève en vrac. Il y a beaucoup de questions ici, y compris quel sera finalement le rôle de Pivetta et dans quelle mesure il lancera lorsqu’il sera utilisé dans des périodes plus longues. Ses deux dernières apparitions – 7,1 manches combinées contre les Marlins et les Blue Jays – indiquent qu’il est efficace à des doses plus importantes, car il a retiré 13 frappeurs au cours de ces matchs tout en accordant trois points. Cela vaut au moins la peine de prendre un dépliant sur lui dans les ligues à 15 équipes.

Tyler Anderson (28%) a connu des hauts et des bas au fil des ans, mais il a toujours été bon pour limiter les contacts durs sur les balles frappées en l’air. Le gaucher manquait de son habileté habituelle à gérer le contact au cours de ses trois premiers départs avec les Angels, permettant six barils sur 49 balles frappées au total (taux de 12,2%), mais depuis lors, son taux de baril a été de 4,8% plus typique. D’autres mesures – à savoir, un 0,55 HR / 9, un taux de coups durs de 29,5% et un EV FB / LD de 89,6 mph – soutiennent l’idée qu’Anderson est aussi bon que jamais pour éviter les contacts dangereux, et avec un SwStr% de 11,9%, ce n’est pas comme s’il dépendait entièrement de cette compétence. Même avec tout cela en sa faveur, Anderson n’a pas obtenu de bons résultats sur cette période de 12 départs, arborant une MPM de 4,85 et un WHIP de 1,46. Une partie du problème pourrait être de sa propre initiative (taux de conduite de ligne de 22,7 %, taux de marche de 9,3 %) et d’autres ressemblent à de la malchance (taux de brin de 65,6 %).

Peut-être que la performance d’Anderson commence à correspondre à ses compétences, car il vient de remporter trois départs consécutifs avec de meilleurs résultats (2,81 ERA, 1,25 WHIP, 26,9% K%), et les deux derniers départs ont présenté des affrontements difficiles (les Rocheuses sur la route et les Diamondbacks à domicile). Il est temps de rajouter Anderson dans les ligues à 15 équipes s’il a été abandonné.

Enchères pour Ashcraft : 2 à 3 % dans les ligues à 15 équipes.

Enchères pour Pivetta : 2 à 3 % dans les ligues à 15 équipes.

Enchères pour Anderson : 1 à 2 % dans les ligues à 15 équipes.

Note: Les statistiques de la saison à ce jour concernent tous les matchs joués jusqu’au mercredi 5 juillet

Crédits statistiques : FanGraphs, Baseball Savant, Baseball-Reference

(Rick Osentoski-USA TODAY Sports)