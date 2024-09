Fil de discussion sur le match Athletics vs. White Sox

Bonjour les fans des A’s et bon vendredi !

Après avoir remporté deux de leurs trois matchs à Houston, les A’s se rendront dans le sud de Chicago pour un voyage de neuf matchs, où ils affronteront les White Sox (33-114) pour un week-end de trois matchs. Lorsque ces deux équipes se sont rencontrées à Oakland il y a un peu plus d’un mois, les White Sox ont mis fin à leur tristement célèbre séquence de 21 défaites consécutives, mais les A’s ont quand même réussi à remporter la série.

Ce sera une bataille de gauchers avec Brady Basso qui devrait faire son deuxième départ en MLB contre le seul All-Star de Chicago cette saison, Garrett Crochet. Le premier départ de Basso dans la ligue majeure samedi dernier contre Détroit l’a vu n’accorder que trois coups sûrs et aucun point sur six matchs sans point dans une défaite des A’s. Sur le plan personnel, cependant, ce fut tout de même une journée remarquable pour Basso qui a établi un sommet en carrière en manches et en retraits après avoir été utilisé uniquement comme releveur auparavant.

C’est dommage que Crochet soit toujours coincé à Chicago pour le moment, car il est vraiment l’un des meilleurs et des plus méchants bras de la ligue. Les sept derniers départs ne se sont pas particulièrement bien passés – il a une moyenne de points mérités de 7,32 en seulement 19,2 manches. Les frappeurs ne frappent toujours que ,225 contre lui, car Crochet est parmi les meilleurs de la ligue en termes de retraits au bâton avec près de 13 retraits au bâton sur 9.

Ci-dessous, voici comment les A’s s’aligneront en dominant droitier contre Crochet :

Et la même chose peut être dite pour la composition du manager intérimaire Grady Sizemore :

Allons-y A’s !