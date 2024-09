Fil de discussion sur le match 1 entre les Canadiens et les Maple Leafs

Comment regarder

Heure de début: 13h00 HE / 10h00 HP

Comment regarder : RDS (Français)

Streaming: RDS

Le hockey compétitif reprend de plus belle avec les camps des recrues qui se terminent par des matchs entre les groupes d’espoirs des équipes de la LNH ce week-end. Au Centre Bell, les Canadiens de Montréal disputent deux matchs contre les Maple Leafs de Toronto, en visite, ce qui ouvre la voie à des camps d’entraînement complets qui débuteront la semaine prochaine avec le retour des vétérans.

Il y a beaucoup de joueurs intéressants à surveiller chez les Canadiens. L’accent sera mis sur ceux qui se disputeront une place dans l’alignement de la LNH au cours des prochaines semaines : Lane Hutson, David Reinbacher et Logan Mailloux en défense, et Owen Beck en attaque. Ces joueurs ont tous reçu des rôles importants dans la formation d’aujourd’hui, donc les entraîneurs peuvent les observer en action.

Les autres joueurs à surveiller sont Florian Xhekaj, Filip Mesar et Adam Engström, qui devraient être des joueurs importants pour le Rocket de Laval cette saison. Il y a aussi une chance de voir Tyler Thorpe et Owen Protz en comparaison directe avec des espoirs plus établis avant leur retour dans leurs équipes juniors pour la saison.

Alignement projeté des Canadiens de Montréal

Voici un aperçu de la formation au camp des recrues du CH, à la veille du premier match : Farrell-Beck-Heineman

Maladie de Davidson-Kidney-Mesar

Tuch-Xhekaj-Thorpe

Mianscum-Larose-Savoie

Nijhoff, Pellerin Hutson-Mailloux

Engström-Reinbacher

Protz-Motew

Charbonneau Richard

Drobac@RDSca –Patrick Friolet (@PFrioletRDS) 13 septembre 2024

Unités de jeu de puissance de recrues des Canadiens pour le match des espoirs contre les Leafs demain, vraisemblablement : Hutson

Mailloux-Beck-Farrell

Heineman Engström

Rein de Reinbacher-Mesar

Davidson — Arpon Basu (@ArponBasu) 13 septembre 2024

