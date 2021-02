Fikayo Tomori s’ouvre sur "des difficultés" qui a conduit à la sortie de Chelsea

Fikayo Tomori admet que « rien ne lui a été expliqué » alors qu’il a eu du mal à impressionner à Chelsea avant de finalement partir pour l’AC Milan.

Le demi-centre a obtenu une sortie en janvier alors que son temps de jeu devenait de plus en plus rare.

Tomori a bénéficié d’un sort de prêt loin des Blues à Derby et a excellé sous la direction de Frank Lampard.

Cela l’a aidé à son retour lorsque Lampard a été nommé patron de Chelsea, ce qui signifie que le joueur de 23 ans a eu des opportunités en équipe première.

Cette saison cependant, après l’arrivée de Thiago Silva, il a trouvé des minutes difficiles à trouver alors que le Brésilien formait un partenariat avec Kurt Zouma.

Bien qu’on lui ait dit de travailler dur à l’entraînement afin de retrouver sa place, Tomori a estimé que ses efforts n’étaient pas récompensés.

«Je suis soudainement sorti de l’équipe et je ne sais pas vraiment pourquoi», a expliqué Tomori au Télégraphe .

«Je pensais juste que je devais travailler dur. Ensuite, je suis allé parler au directeur et il a dit que tu devais t’entraîner plus dur, alors j’ai pris ça sur le menton et j’ai pensé que c’était ce que je devais faire.