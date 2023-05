Le défenseur de l’AC Milan, Fikayo Tomori, a admis que son équipe était anxieuse au début de sa défaite en Ligue des champions face à son rival, l’Inter.

L’arrière central et ses coéquipiers ont eu du mal dans la nuit et ont été critiqués pour sa performance en demi-finale aller par l’ancien défenseur central de Manchester United et d’Angleterre Rio Ferdinand.

5 Le premier but d’Edin Dzeko a mis l’Inter sur la voie d’une victoire 2-0 Crédit : Getty

5 Tomori et ses coéquipiers milanais ont lutté contre leurs rivaux Crédit : Getty

L’Inter a ouvert le score après sept minutes grâce à Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan portant le score à 2-0 quelques instants plus tard.

Le résultat laisse Milan avec du travail à faire au match retour, et Tomori a révélé peu de temps après à quel point l’occasion était difficile pour son équipe.

Réfléchissant à la défaite de BT Sportil a déclaré: « Évidemment, nous sommes déçus. Juste la façon dont nous avons commencé le match, encaissant deux buts au début comme ça. Le premier sur un corner, évidemment décevant, puis à encaisser tout de suite après.

« Une équipe comme l’Inter c’est difficile avec un seul but, enfin même quand c’est 0-0 c’est difficile, et prendre deux buts dans les 15/20 premières minutes, c’est difficile. C’était un coup de pied dans les dents, et je pense que le première mi-temps, nous avons mis du temps à revenir dans le match, deuxième mi-temps, nous étions meilleurs.

« Mais en première mi-temps, je pense qu’il y avait un peu d’anxiété au sein de l’équipe, et dans un match comme celui-ci, vous ne pouvez pas leur donner un millimètre, un centimètre. Je pense que dans les 15 premières minutes, ils sont venus et ils étaient vraiment bon avec leur pression et ouais c’était difficile.

« Mais ce n’est que le premier match, nous ne pouvons pas baisser la tête. Évidemment, nous sommes déçus car c’était le match à domicile devant nos fans, nous voulions prendre un résultat positif avant le match retour.

5 L’ancien homme de Chelsea était loin d’être à son meilleur Crédit : Getty

« Nous savons que si nous jouons avec la bonne intensité, nous pouvons les déranger un peu. Je pense qu’en seconde période, nous étions meilleurs et si nous obtenions la dernière passe ou le dernier tir juste [with] un peu plus de détermination, un peu plus de colère, je suppose que vous pourriez dire, alors je pense que nous aurions pu marquer.

« Évidemment déçu mais on ne peut pas s’attarder là-dessus, il faut passer au prochain match. »

Tomori a fait une énorme impression sur la défense milanaise depuis son arrivée de Chelsea en 2021.

Cependant, il n’était que l’ombre de lui-même contre l’Inter, et Ferdinand a été déçu de sa prestation.

5 Le but de Mkhitaryan a donné à l’Inter le contrôle de la rencontre Crédit : Getty

« J’ai dit avant le match qu’il y a de gros matchs de démonstration, il faut être performant si on veut être propulsé dans le top des joueurs, a-t-il dit à BT Sport. « Malheureusement, aujourd’hui, ce n’était pas l’un de ceux pour lui.

« Une chose que je dirais, je pense que personnellement dans les duels individuels, je ne pense pas qu’il en ait gagné assez. Je ne pense pas qu’il ait vraiment eu un impact sur les deux avant-centres avec un quelconque type d’agressivité, des défis pour vraiment mettre un marqueur à tout moment, ils le dominaient en quelque sorte.

« Mais une chose qu’ils avaient, c’est qu’ils avaient de très bonnes balles en eux, ils avaient le temps de relever la tête des positions défensives ou du milieu de terrain, ou de courir avec le ballon librement et d’obtenir de bonnes balles dans les attaquants.

« Si vous jouez de bons ballons sur le côté droit des attaquants pour leur faire du bien, les joueurs de [Lautaro] Martínez et [Edin] Dzeko standard, ils vont rendre difficile pour n’importe quel défenseur de pouvoir s’approcher d’eux, et ils l’ont eu aujourd’hui.

5 Tomori et compagnie. font maintenant face à une énorme tâche d’atteindre la finale Crédit : Getty

« Je dirais qu’il y avait un peu de cela, mais vous devez aussi vous affirmer dans ces matchs, vous devez mettre votre marqueur au début de ces matchs et à aucun moment il n’a vraiment fait ça. »

L’avance cumulée de deux buts de l’Inter leur a conféré un énorme avantage dans le match nul avant le match retour de la semaine prochaine.

Les deux équipes retourneront à San Siro mardi alors qu’elles se battent pour une place en finale contre le Real Madrid ou Manchester City.