Deiveson Figueiredo a fait la transition parfaite vers une joyeuse saison des fêtes à la fin du mois dernier lorsqu’il a défendu de manière impressionnante son titre de poids mouche UFC pour la première fois.

Cependant, les combattants d’arts martiaux mixtes ne célèbrent pas les exploits ou les vacances de la même manière que la plupart des gens.

Trois semaines seulement après que sa main ait été levée, Figueiredo est de retour au gymnase UFC Apex samedi soir pour essayer de le faire à nouveau.

Après un peu de persuasion financière de l’UFC, Figueiredo (20-1) a accepté de rester à Las Vegas assez longtemps pour sauver la mise à l’UFC 256 battu par l’annulation.

Le champion brésilien tentera de mettre le temps le plus court entre les défenses du titre de l’histoire de l’UFC lorsqu’il affrontera Brandon Moreno (18-5-1), qui s’est également battu à l’UFC 255 trois semaines plus tôt, dans l’événement principal du paiement final de la promotion. carte à la vue d’une année tumultueuse.

Le défi physique du plus court retournement entre les combats pour le titre de l’histoire de l’UFC serait presque impossible pour de nombreux combattants, sans parler des champions. Mais après que Figueiredo ait soumis Alex Perez en seulement 117 secondes à l’UFC 255, il est resté à l’entraînement pour l’UFC 256.

J’ai passé trois semaines parfaites ici, a déclaré Figueiredo par l’intermédiaire d’un interprète. Avec seulement 20 jours entre les combats, nous ne pouvions pas nous entraîner trop dur. Nous ne pouvions pas trop fatiguer mon corps, alors nous faisions beaucoup d’entraînement technique et nous restions frais.

Une victoire couronnerait une année remarquable 4-0 pour Figueiredo, qui a gagné en Virginie en février et à Abu Dhabi en juillet. Mais en tant que poids mouche gros et puissant avec plus de capacité de finition que la plupart de sa division, Figueiredo est construit pour des exploits impressionnants.

Quand j’y pense, je suis vraiment heureux et fier de moi, a déclaré Figueiredo à propos de sa résilience en 2020.

L’UFC n’a pas non plus eu à le supplier de rester en ville: Figueiredo a hardiment défié Moreno à un combat en décembre dans son entretien d’après-combat à l’UFC 255.

Quand ils m’ont proposé Brandon Moreno, la première chose que j’ai faite a été de contacter mon nutritionniste, a déclaré Figueiredo, soulignant ses défis antérieurs en matière de réduction de poids en tant que gros poids mouche. Une fois qu’elle a dit que mon corps était bon si je me concentrais sur le régime, j’ai tout de suite accepté le combat.

Moreno serait le premier champion de l’UFC né au Mexique s’il réussissait à s’en sortir. Le natif de Tijuana a remporté son titre en arrêtant Brandon Royval dans les dernières secondes du premier tour à l’UFC 255 pour sa troisième victoire consécutive.

C’est important pour mon pays, car je peux changer de sport au Mexique si j’obtiens le titre, a déclaré Moreno. Quand l’UFC m’a donné cette opportunité, je ne pouvais pas y croire, car tout était si rapide. Ce sport prend de l’ampleur dans mon pays, mais nous avons besoin de plus de travail. Je sais que je peux être un exemple pour tous les jeunes enfants qui essaient de commencer dans ce sport. Je peux montrer au Mexique et à l’Amérique latine en général que vous pouvez le faire.

Le combat pour le titre des poids mouches fait la une d’une émission qui a subi des changements majeurs et des annulations en raison de blessures et COVID-19[feminine essai.

Le prétendant des poids légers Tony Ferguson affronte Charles Oliveira dans l’avant-dernier combat, tandis que le concurrent des poids paille Mackenzie Dern, le vétéran des poids moyens Ronaldo Jacar Souza et l’ancien champion des poids lourds Junior Dos Santos sont également dans la partie pay-per-view de l’émission.

Le champion poids welter Kamaru Usman, le champion poids plume Amanda Nunes et le champion poids coq Petr Yan étaient tous provisoirement réservés pour se battre à l’UFC 256 à divers moments, mais tous les combats ont été abandonnés ou reportés. Deux combats supplémentaires ont été mis au rebut deux jours avant le spectacle en raison de COVID-19[feminine positifs.

Le populaire Ferguson (25-4) est sur le rebond après avoir été battu et arrêté par Justin Gaethje en mai lors du premier événement de l’UFC après ses deux mois. coronavirus pause. La défaite de Ferguson a mis fin à sa séquence de huit ans et 12 victoires consécutives, mais l’ancien champion par intérim de 155 livres est déterminé à revenir en lice.

C’est un défi de taille contre Oliveira (29-8), qui a remporté sept combats consécutifs au cours des trois dernières années en tant que spécialiste de la soumission brillamment technique.

Mais Ferguson a remporté six honneurs de Fight of the Night lors de ses sept derniers combats, et sa combinaison de compétences en lutte, de superbe conditionnement et d’attitude imprudente le rend capable de tout.

Je sais que si je vais travailler et retrouver qui je suis, je serai de retour là où je devrais être, a déclaré Ferguson. «Les gens se souviennent plus de vos pertes que de vos victoires.

