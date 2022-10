Fighting Fifth Hurdle: Not So Sleepy prêt à affronter la star de Nicky Henderson Constitution Hill à Newcastle | Nouvelles de la course

Un affrontement potentiel avec Constitution Hill dans le Fighting Fifth Hurdle à Newcastle est le prochain à l’ordre du jour de Not So Sleepy après son bel effort dans le Cesarewitch.

Le joueur de 10 ans de Hughie Morrison était un tir largement inconsidéré de 40-1 pour le prestigieux handicap restant de Newmarket, mais a prouvé qu’il n’était pas un numéro arrière sous une conduite astucieuse d’Adam Kirby.

Après avoir labouré un sillon solitaire pendant une grande partie du dernier kilomètre, Not So Sleepy a été rattrapé tard et a passé le poteau troisième derrière l’impressionnant vainqueur de Charles Byrnes, Run For Oscar, avec un autre coureur formé par Morrison à Vino Victrix qui a divisé la paire en deuxième.

Aidan Coleman et Jonathan Burke, les jockeys gagnants de Fighting Fifth, étaient heureux de se contenter d’une égalité alors qu’Epatante et Not So Sleepy partageaient le butin à Newcastle



Not So Sleepy s’est emporté avec Epatante lors du Fighting Fifth de l’année dernière et Morrison a hâte de le voir défendre sa couronne à Gosforth Park.

“Il était vraiment le cheval vedette de la course. S’il avait parcouru quelques stades plus tôt, il aurait peut-être préparé un peu plus pour Vino Victrix, mais le vainqueur a bien gagné”, a déclaré l’entraîneur.

“Je pense que l’une des clés de sa longévité est qu’il prend soin de lui et nous aurons le même plan que ces deux dernières années – nous irons directement à Newcastle.

“S’il n’est pas assez bon, il n’est pas assez bon, mais il doit aller voir s’il peut affronter Epatante, encore une fois ou donner à Constitution Hill une course pour son argent.

“Il aime évidemment ça là-haut, alors nous allons essayer.”

Les plans pour Vino Victrix sont moins clairs, Morrison étant indécis quant à savoir s’il faut s’en tenir au plat avec l’enfant de quatre ans ou poursuivre une carrière sur les sauts.

Il a ajouté: “J’ai toujours beaucoup pensé à lui et j’ai été déçu l’année dernière, mais il progresse. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Le plan était d’aller courir avec lui, mais nous pourrions reconsidérer maintenant.

“Le problème, c’est que lorsque vous êtes classé entre le milieu et le haut des années 90, il est difficile de gagner une course, alors nous verrons.”