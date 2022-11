Fighting Fifth Hurdle: Constitution Hill produit une victoire «phénoménale» à Newcastle pour lancer le rêve de Champion Hurdle | Nouvelles de la course

Constitution Hill s’est révélé être “incroyablement” bon alors qu’il s’élançait vers la gloire de première année lors du Betfair Fighting Fifth Hurdle à Newcastle samedi.

Le joueur de cinq ans est invaincu selon les règles et avait 1/4 de chance d’entrer en première année, des chances qui ne semblaient pas infondées car il a fait toute la course et sauté avec une aisance totale.

Accompagné de Nico de Boinville, il s’est débarrassé de son compagnon d’écurie et double vainqueur Epatante, franchissant la ligne au galop pour gagner par 12 longueurs avec n’importe quel montant en main.

Paddy Power a réduit Constitution Hill de pairs à 8/11 favori pour le Champion Hurdle, avec Coral passant de 4/7 à 5/4 pour le point culminant de Cheltenham.

S’exprimant depuis Newbury, l’entraîneur Nicky Henderson a déclaré à RacingTV : “C’est un monstre. J’avais peur que ce soit une course tactique idiote, alors j’ai dit à Nico d’aller s’amuser.”

“La façon dont il s’est accéléré, même moi j’ai été impressionné.”

Image:

Constitution Hill est maintenant aussi court que 8/11 pour le Champion Hurdle en mars





Un De Boinville jubilatoire a dit Sky Sports Racing: “C’était très simple, c’est un plaisir de le piloter et il est tellement habile sur ses haies maintenant. Il a tout pour plaire. Il serait le plus habile que j’aie monté sur une haie.

“C’est incroyable de voir autant de monde ici, il commence à avoir un vrai public. Ma célébration était de saluer le fait que tout le monde soit venu le voir. C’est ce dont le jeu a besoin.

“Nous n’étions pas sûrs de Not So Sleepy et ne voulions pas que cela se répète il y a deux ans, il s’agissait donc simplement de faire le travail et de le garder simple.

Image:

Epatante, deux fois vainqueur de Fighting Fifth, n’a pu que regarder Constitution Hill se dégager





“C’est un professionnel ultime.

“Ce qui est effrayant, c’est qu’il sauterait une clôture si vous le lui demandiez. Il a la possibilité de le faire. Pour l’instant, nous nous concentrons sur cette année.”