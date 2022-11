Fighting Fifth Hurdle: Constitution Hill affrontera Epatante, Not So Sleepy, Tommy’s Oscar et Voix Du Reve à Newcastle | Nouvelles de la course

Constitution Hill affrontera quatre rivaux lors du Betfair Fighting Fifth Hurdle de samedi à Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing.

La star de Nicky Henderson a été redirigée vers le concours de première année, où il affrontera un compagnon d’écurie et double champion Épatanteaprès avoir été retiré du Coral Hurdle du week-end dernier à Ascot en raison de conditions de sol sec.

Avec Pied Piper de Gordon Elliott comme prévu absent à l’étape de la déclaration finale, les plus grands dangers pour le duo Henderson seront probablement ceux de Hughie Morrison. Pas si somnolent et les formés par Ann Hamilton L’Oscar de Tommy.

Not So Sleepy a une histoire intéressante dans la course, car en plus de s’échauffer il y a 12 mois, il a causé pas mal de ravages l’année précédente alors qu’il se décrochait et se déséquilibrait au premier, réalisant Silver Streak dans le processus.

L’Oscar de Tommy, quant à lui, revient aux haies après deux départs prometteurs sur les clôtures.

Le formé par Iain Jardine Voix du Rêve – qui a couru lors des deux derniers renouvellements – complète la formation de cinq joueurs.

Not So Sleepy de Hughie Morrison devrait s'aligner pour défendre son titre de Fighting Fifth ce samedi, en direct sur Sky Sports Racing



Coleman: Epatante doit améliorer son jeu

Aidan Coleman sait qu’Epatante devra peut-être encore élever son niveau de jeu si elle veut remporter le Betfair Fighting Fifth Hurdle pour la troisième fois samedi.

La jument formée par Nicky Henderson a réussi en 2020, battant Sceau Royal, et est partie de là pour être deuxième du Christmas Hurdle, tandis que l’année dernière, elle s’est échauffée avec Not So Sleepy à Newcastle avant de décrocher le Christmas Hurdle.

Elle n’a pas été revue après le lendemain de Noël jusqu’au Champion Hurdle en mars, où elle a terminé deuxième derrière Honeysuckle dans le championnat de deux milles qu’elle a remporté en 2020.

Image:

Aidan Coleman célèbre après la victoire d’Epatante dans l’Aintree Hurdle





Brillante par la suite dans l’Aintree Hurdle, la fillette de huit ans appartenant à JP McManus a maintenant la perspective intimidante de prendre le dessus sur Constitution Hill si elle veut rejoindre Comedy Of Errors et Birds Nest en tant que trois fois gagnante de Fighting Fifth, après avoir été dérouté d’Ascot le week-end dernier.

Coleman va encore une fois barrer sur Epatante et a déclaré : « C’est une bonne course, mais c’est une belle jument qui a fait une belle saison l’an dernier.

“Elle devra être meilleure. C’est une nouvelle année et une nouvelle course et ces courses sont très difficiles à gagner, mais nous serons là pour essayer de faire de notre mieux.

“Ils arrosent peut-être à Newcastle – ça a été une saison folle, n’est-ce pas – mais je ne m’inquiète pas pour ça.”

L’Homme Presse parmi les neuf en répétition captivante

Vainqueur du Festival de Cheltenham L’Homme Presse à la tête d’un renouveau en force Betfair Exchange Rehearsal Handicap Chase sur la même carte.

La coureuse de Venetia Williams était également absente tardivement d’Ascot samedi dernier et devra désormais porter 12 pierres dans le Premier Handicap à Gosforth Park.

Image:

L’Homme Presse saute vers la victoire dans le Brown Advisory Novices’ Chase au Cheltenham Festival





Vainqueur de l’année dernière Oui, c’est vraiqui a remporté un duel épique avec Good Boy Bobby à cette occasion, est à nouveau inclus.

Kim Bailey a déclaré vainqueur de la troisième année d’Aintree Happygoluckytandis que Sandy Thomson Dingo Dollar et de Brian Ellison Avenue Windsor ajouter à un concours intrigant.