Fighting Bulls Barge Into Store, le commerçant essaie de les chasser

Les animaux qui se battent dans les rues et dans d’autres lieux publics peuvent souvent devenir une source de divertissement pour de nombreuses personnes, mais certainement pas lorsque le combat a lieu chez eux, et dans ce cas, dans le magasin de quelqu’un. Une vidéo qui fait le tour d’Internet de nos jours est à la fois hilarante et effrayante, car elle montre deux taureaux qui se battent dehors dans les rues et qui font soudain irruption dans un magasin tout en continuant à verrouiller les cornes, laissant le commerçant perplexe et paniqué.

Le compte Facebook d’un utilisateur nommé Yogesh Kureel a partagé des images de vidéosurveillance de la boutique que les deux taureaux ont choisie comme arène pour le grand combat. Dans la vidéo, on peut voir un mouvement rapide à l’extérieur du magasin à travers la porte qui n’est pas facilement déchiffrable au début. Cependant, très vite, un taureau fait irruption par la porte, surprenant complètement le commerçant. Il est visiblement secoué puis essaie de le chasser en versant une bouteille d’eau dessus.

Mais, avant même que son astuce ne puisse fonctionner, un autre taureau a chargé à travers la porte et a engagé l’autre dans un combat. Le commerçant tente désespérément de chasser les animaux mais ils semblent trop occupés dans leur combat pour déranger un humain. La vidéo se termine brusquement sans que nous sachions s’il a réussi à chasser les animaux. Regardez la vidéo.

https://www.facebook.com/reel/1308658006330479?sfnsn=wiwspwa&s=wa&fs=e

Heureusement que le commerçant était protégé par une dalle derrière son bureau ou il aurait pu être grièvement blessé dans la bagarre. De nombreux utilisateurs regardant la vidéo ont évoqué le problème du bétail errant librement sur la route, tandis que certains se sont inquiétés de savoir si le magasin avait été endommagé ou non.

