Fighter teaser: le nouveau film de Hrithik Roshan et Deepika Padukone est un hommage aux combattants de la liberté, date de sortie OUT

Le teaser de Fighter est enfin sorti et en regardant Hrithik Roshan et Deepika Padukone, vous vous sentirez instantanément fier et cela vous donnera la chair de poule. Dans un crescendo de suspense et d’excitation, le paysage cinématographique indien se prépare à l’arrivée de « Fighter », l’aventure inaugurale du pays dans le domaine de l’action aérienne. À l’aube de la fête de l’Indépendance, « Fighter » déploie ses ailes avec le dévoilement de sa première affiche animée, intitulée à juste titre « Spirit of Fighter ». Ce teaser soigneusement orchestré résonne avec la ferveur du patriotisme, s’alignant parfaitement avec les sentiments de la commémoration de la nation. Hrithik et Deepika sont devenus des officiers de l’Air Force et les fans l’appellent le meilleur cadeau en ce jour de l’indépendance.

Après avoir déjà captivé l’imagination du public avec une affiche de titre sensationnelle, les créateurs ont maintenant dévoilé la première affiche de mouvement, mettant en vedette le casting principal, coïncidant avec l’occasion importante du 15 août – Jour de l’Indépendance. Cette affiche garantit une pléthore d’action, de sensations fortes et d’aventure, tout en invoquant des valeurs et des émotions patriotiques pures. Notamment, l’affiche de la motion présente une nouvelle interprétation de « Vande Mataram », un morceau qui donnera instantanément la chair de poule à tous les Indiens.

‘Fighter’ est conçu pour l’expérience cinématographique sur grand écran. Il est tourné sur plusieurs lieux réels et utilise les dernières technologies cinématographiques pour réaliser un spectacle jamais vu auparavant pour les écrans mondiaux. Hrithik Roshan, Deepika Padukone et Anil Kapoor partagent l’espace d’écran pour le premier et Siddharth Anand monte la barre après le succès phénoménal de WAR et Pathan. Ce film définit vraiment la rencontre du meilleur du talent, de la technologie et de la narration.

Présenté par Viacom18 Studios en association avec Marflix Pictures, « Fighter » est réalisé par Siddharth Anand et mettra en vedette Hrithik Roshan, Deepika Padukone et Anil Kapoor. Le film devrait sortir dans toutes les salles le 25 janvier 2024.