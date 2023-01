Fighter: Shah Rukh Khan révèle que Deepika Padukone est le VRAI combattant du film et NON Hrithik Roshan

Pathaan : Shah Rukh Khan est éperdument impressionné par son héroïne Deepika Padukone. La superstar est séduite par son amour à l’écran et ne peut tout simplement pas se remettre de son avatar d’action dans son film à succès Pathaan. Deepika joue Rubina dans le film et elle est fougueuse et impertinente en même temps, vous feriez mieux de prendre soin de vos os quand elle est en mode action. Lors de la rencontre réussie de Pathaan, SRK lui-même n’a pas cessé de délirer à propos de Deepika Padukone en tant que reine de l’action et a même révélé que c’est Deepika qui est la vraie reine de l’action dans Fighter, son prochain film avec Hrithik Roshan dirigé par Siddharth Anand- Directeur de Pathaan.

Shah Rukh Khan a été vu louant Deepika et disant qu’il avait fondu quand il l’a vue faire l’action à Pathaan et qu’il voulait être le gars qui a été frappé par elle. Il a ajouté plus tard que la façon dont il y a une inversion de rôle entre Deepika dans Fighter et Hrithik Roshan est romancée par elle dans le film. La superstar a beaucoup révélé sur Fighter et maintenant cette information a sûrement laissé ses fans en demander plus et comment.

Deepika Padukone a également beaucoup aimé faire l’action dans le film et a déclaré qu’elle la considérait comme n’importe quelle autre scène et que c’était son rêve de faire un film de Yash Raj qui susciterait une réponse aussi massive. L’actrice de Gehraiyaan a même remercié Shah Rukh Khan d’avoir cru en elle et d’avoir donné un coup de pouce à sa carrière. Pathaan pourrait bientôt être de retour avec la suite et Shah Rukh et Deepika seront vus dans un avatar jamais vu promet Sidharth Anand. Parlant de Pathaan 2, SRK a déclaré que ce serait un honneur de travailler dans la suite et qu’il est même prêt à faire pousser ses cheveux encore plus longtemps.