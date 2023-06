Fighter: Hrithik Roshan semble prêt pour l’action dans une nouvelle image du film, les fans disent, ‘Aur sabar nahi hota’

Le prochain film de Hrithik Roshan, Fighter, nous a tous enthousiasmés. Non seulement l’artiste d’action est dirigé par le réalisateur de Pathaan Siddharth Anand, mais il met également en vedette Deepika Padukone dans le rôle principal féminin. Les fans attendent déjà avec impatience de voir l’acteur aérien se dérouler sur les écrans argentés en janvier 2024. Et il semble que Hrithik soit également assez gonflé, comptant les jours jusqu’à la sortie de Fighter. Aujourd’hui, le 26 juin, l’acteur de Bollywood a publié une photo de Fighter, sur Instagram, rappelant aux fans qu’ils doivent attendre seulement 7 mois de plus avant que le film ne sorte en salles.

Hrithik Roshan se prépare à l’action dans une nouvelle image de Fighter

Abandonnant une légende fantaisiste, Hrithik Roshan a exprimé ses émotions, simplement à travers des hashtags. Il a écrit : « #Fighter, #25Jan2024, #7MonthsToFighter. » La photo capturait la silhouette de Hrithik, le dos tourné à l’appareil photo. Mais il était facile de comprendre qu’il enfilait une combinaison de vol, portait des gants et se tenait au milieu de deux réacteurs, prêt à l’action. L’image a créé une aura de mystère, incrustée d’un rayon d’espoir alors que Hrithik a été vu en train de toucher l’avion, fixant l’horizon illuminé.

Anil Kapoor réagit à la nouvelle photo de Hrithik Roshan de Fighter

Quelques instants après avoir téléchargé la photo, les admirateurs de Hrithik ainsi que les membres de la fraternité du film ont réagi. Alors qu’un Anil Kapoor enthousiaste, qui fait partie de Fighter, a laissé tomber un emoji poing levé, la cinéaste Zoya Akhtar, a ajouté un emoji cœur. « Est-ce que ça va être le coup d’entrée de Patty (Hrithik)? » deviné un utilisateur. Un autre individu a découvert que la photo donnait des vibrations à « Top Gun: Maverick » de Tom Cruise. « Aur sabar nahi hota. Diwali tak release kardo (Je ne peux plus attendre monsieur. Libérez-le par Diwali) » a demandé un troisième fan.

Fighter aura une séquence d’action à indice d’octane élevé dans la scène climax

Plus tôt, selon un rapport de Pinkvilla, il a été révélé que Fighter, la première franchise d’action aérienne de l’Inde, aura une séquence culminante époustouflante, mettant en vedette Hrithik Roshan, Deepika Padukone et Anil Kapoor. Des sources ont affirmé que les dernières minutes de la réalisation de Siddharth Anand se révéleront être une « grande expérience cinématographique pour le public ». Selon certaines informations, l’équipe devrait tourner pendant plus de 120 heures pour la scène d’action, qui comprendra « des combats au corps à corps parallèlement à des prises de vue aériennes ».

Date de sortie du Fighter de Hrithik Roshan

Combattant, devait initialement sortir en janvier 2023, puis à nouveau en septembre 2023. Maintenant, il est confirmé que le film très attendu sera présenté en première sur grand écran le 24 janvier de l’année prochaine.