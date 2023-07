Fighter: Hrithik Roshan révèle tout sur son personnage Patty, partage les détails de son tournage difficile

Hrithik Roshan servira aux fans une assiette pleine d’action et d’aventure dans son prochain film Fighter. Nous connaissons bien Hrithik portant l’équipement d’action pour des films comme Agneepath, Bang Bang, War et Vikram Vedha. Mais Fighter marque ses débuts dans un film d’action aérien, réputé être le premier du cinéma indien. Avec le bavardage constant entourant le réalisateur de Siddharth Anand refusant de s’éteindre, les fans ont déterré une vieille vidéo de Hrithik révélant son expérience de tournage pour Fighter, tout en parlant de son personnage Patty.

Hrithik Roshan a filmé pour Fighter dans et avec Sukhois

L’interview de retour avec Pinkvilla, dépeint Hrithik Roshan, exposant les détails du tournage dans et avec les Sukhois, un constructeur aéronautique russe. L’acteur, qui suit un style de vie discipliné, a déclaré qu’il était grandement inspiré par le code de conduite de l’Indian Air Force. « Nous avons tourné pendant environ 12 jours à l’intérieur des Sukhois et avec les Sukhois. C’était incroyable et tellement inspirant d’être juste autour de l’Indian Air Force. J’ai tellement appris, le langage corporel, le décorum, la discipline, ce qu’ils sont confrontés chaque jour », a-t-il déclaré à l’époque.

Patty, le personnage de Fighter de Hrithik Roshan

Après son rôle de rebelle pour une cause dans Vikram Vedha, Hrithik Roshan se glissera dans la peau d’un officier de l’IAF, surnommé Patty, dans Fighter. Faisant des comparaisons entre Patty et lui-même, Hrithik a révélé que la première ressemble de façon frappante à sa version plus jeune. Il a également fait référence à son personnage Kabir de War , déclarant que si Kabir est calme et composé, Patty, étant jeune, est « spontanée et en colère ».

Hrithik Roshan compare Patty et Kabir

« C’est très intéressant car Patty, à bien des égards, en maturité et en âge aussi, est un peu plus jeune que moi ou comment Kabir est. Kabir est plus évolué et composé. Patty est jeune, spontanée et en colère, en colère contre les choses contre qui peut-être que je ne serais pas personnellement en colère. Donc, Patty est un espace intéressant pour moi parce que je me souviens d’avoir été comme ça à un moment donné de ma vie », a déclaré l’acteur de Super 30.

À propos du combattant

Il n’y a pas si longtemps, Hrithik Roshan a répandu l’euphorie parmi les fans après avoir laissé tomber une photo de Fighter sur les réseaux sociaux, posant contre des avions de chasse. Il a rappelé au public impatient que l’attente de Fighter ne dure que 7 mois. Deepika Padukone a été engagée en tant que première femme pour Fighter. Anil Kapoor, Karan Singh Grover et Akshay Oberoi font également partie du projet, dont la première sur grand écran est prévue le 25 janvier 2024.