Fighter: Hrithik Roshan partage une mise à jour MAJEURE sur son prochain avec Deepika Padukone [Read Deets]

Hrithik Roshan on verra ensuite dans Vikram Veda qui devrait sortir le 30 septembre 2022. Outre Vikram Vedha, il a Combattant alignés qui étoiles aussi Deepika Padukone dans le rôle principal. Fighter sera réalisé par Siddharth Anand, et les réalisateurs l’appellent le premier film de franchise d’action aérienne de l’Inde. Les fans de Deepika et Hrithik sont ravis de les regarder ensemble sur grand écran, et récemment ce dernier lors d’un événement a partagé un sujet majeur sur Fighter qui rendra sûrement ses fans super heureux.

Le corps de Hrithik Roshan et ses transformations remarquables pour ses rôles ont toujours fait l’actualité du divertissement. Récemment, lors d’un événement, Hrithik a révélé qu’il était au milieu d’une transformation alors qu’il se préparait pour son rôle dans Fighter.

Lors de l’événement, il a demandé à ses fans des bénédictions et des encouragements et a déclaré que la transformation était difficile. L’acteur a également partagé le type d’entraînement qu’il fait pour cela. De plus, il a laissé entendre que Fighter pourrait commencer à rouler à partir du 9 novembre. Hrithik a déclaré: “Donc, le 9 novembre, je devrais être plus beau que ce à quoi je ressemble maintenant. Je croise les doigts.”

Eh bien, une autre chose à l’événement qui a attiré l’attention de tout le monde était Hrithik touchant les pieds d’un fan. La vidéo du même est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les fans de Hrithik sont ravis de le voir dans Vikram Veda. Le teaser du film est sorti il ​​y a quelques jours, et il a reçu une bonne réponse. C’est un remake du film tamoul du même nom et met également en vedette Saif Ali Khan dans le rôle principal. Alors qu’en septembre, Vikram Vedha arrive sur les grands écrans, l’année prochaine en septembre, Fighter devrait sortir.