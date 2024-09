« Fight Night : Le Casse à un million de dollars » est une ode à Atlanta et au cinéma des années 70

De nombreux films et documentaires sur Muhammad Ali ont mis en lumière son retour historique en 1970, qui a eu lieu plus de trois ans après qu’il ait été déchu de son titre de champion des poids lourds pour avoir refusé d’être enrôlé pendant la guerre du Vietnam.

Mais « Fight Night : The Million Dollar Heist », le dernier projet revisitant cette nuit monumentale, se concentre sur un événement principal qui a éclaté loin du ring de boxe.

La mini-série en huit parties de Peacock se concentre sur un vol à main armée violent à quelques kilomètres du combat à guichets fermés à l’auditorium municipal d’Atlanta, lorsque des voyous ont envahi une after-party à laquelle participaient les principaux chefs de la mafia et sont repartis avec plus d’un million de dollars en liquide et en bijoux. L’incident, selon les producteurs, a joué un rôle crucial pour faire d’Atlanta une destination métropolitaine pour les riches noirs, surnommée la « Mecque noire ».

Diffusé en première jeudi, « Fight Night » est basé sur le podcast de crimes réels d’iHeart de 2020 du même nom et présente un ensemble de premier plan comprenant Samuel L. Jackson, Taraji P. Henson, Terrence Howard, Don Cheadle et Kevin Hart.

« Fight Night » réunit un casting de stars. De gauche à droite : Atkins Estimond dans le rôle de Silky Brown, Kevin Hart dans celui de Chicken Man, Terrence Howard dans celui de Cadillac Richie, Samuel L. Jackson dans celui de Frank Moten et Michael James Shaw dans celui de Lamar. (PAON/Parrish Lewis/PAON)

Si les spectateurs seront probablement attirés par le casting de stars et par le rôle principal dramatique de Hart dans le rôle de l’escroc au débit rapide Gordon « Chicken Man » Williams, le projet se distingue par une ambiance stylistique particulière qui capture la saveur des films classiques des années 1970, en y injectant l’audace des films de blaxploitation tels que « Shaft » et « Superfly ». La bande originale R&B à l’ancienne regorge de tubes vintage de Billy Paul (« Am I Black Enough For You ? ») et des Temptations (« Papa Was a Rolling Stone »), tandis qu’une grande partie de l’action au rythme rapide est montrée sous plusieurs angles simultanément sur le même écran.

« J’ai toujours été fasciné par l’esthétique de ces films, et par cette attitude où rien n’est subtil et où tout vous arrive avec une musique et une mode propulsives », a déclaré Craig Brewer, qui a réalisé quatre épisodes, dont le premier. « Il s’agit de gens qui cherchent désespérément à obtenir ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin. »

Shaye Ogbonna, créateur de la série, est également le showrunner et a écrit certains épisodes. « Nous avons créé quelque chose que vous n’avez jamais vraiment vu auparavant en termes de narration », a-t-il déclaré.

Ogbonna a ressenti un engagement supplémentaire pour capturer l’authenticité et l’importance de cette soirée et ce qu’elle signifiait pour la population noire d’Atlanta.

« C’est une affaire personnelle pour moi et pour Craig », a-t-il déclaré lors d’une entrevue sur Zoom. « Je suis un enfant de la ville et un produit de la communauté. Avec les thèmes et les idées que nous explorons, il y a une responsabilité que je prends très au sérieux. Il s’agit d’un projet noir de haut niveau avec beaucoup de ressources. Il est important que l’histoire soit racontée correctement et avec précision. On n’a pas beaucoup d’occasions comme celle-ci. »

Shaye Ogbonna, à gauche, avec Samuel L. Jackson et Erika L. Johnson, productrice exécutive, sur le tournage de « Fight Night ». (PAON/Parrish Lewis/PAON)

Au centre de la saga se trouve Chicken Man, un rêveur désespéré qui voit dans le battage médiatique autour du combat d’Ali contre Jerry Quarry une opportunité qui pourrait changer sa vie. Lorsqu’il apprend que le chef du crime organisé de New York, Frank Motin (Jackson), et d’autres gangsters de premier plan se rendront à Atlanta pour le combat, il organise une somptueuse fête qui, espère-t-il, fera de lui un personnage majeur.

« Au cœur de cette histoire se trouve une ville qui commence à embrasser sa culture », a déclaré Brewer. « Nous voyons ce processus à travers le personnage de Chicken Man, qui doit faire face à ces gangsters de New York et de Chicago qui le méprisent et à ce qu’il ressent à cause de cela. »

Lorsque la fête devient une scène de crime, il se retrouve face à un ancien adversaire : le détective de police JD Hudson (Cheadle) qui a été chargé de protéger Ali et qui doit maintenant enquêter sur le braquage.

Ogbonna, qui a écrit plusieurs épisodes de « The Chi » sur Showtime, et Brewer, dont les crédits de réalisation incluent le drame de Memphis « Hustle & Flow » de 2005 et « Dolemite Is My Name » d’Eddie Murphy, n’avaient jamais travaillé ensemble avant de s’associer sur « Fight Night ». Mais ils ont découvert qu’ils avaient des intérêts similaires.

« Nos sensibilités sont les mêmes », a déclaré Ogbonna. « La plupart des films dont nous parlions étaient des films des années 70 et de la blaxploitation. Cela a influencé l’esthétique cinématographique élevée que nous voulions pour raconter cette histoire noire ancrée dans la réalité. C’est l’aspect que nous voulions. »

Brewer a également été influencé par le travail du réalisateur oscarisé Norman Jewison, décédé en janvier, dont l’œuvre abordait souvent des questions sociales et politiques.

« J’ai commencé à m’intéresser de près à ses films. Dans le dernier numéro de Jesus Christ Superstar, il y a ce moment qui évoque les années 70, avec ses afros et sa mode », a déclaré Brewer. « J’ai remarqué que les lumières étaient dotées de ces merveilleux filtres. J’ai pensé que cela ferait un superbe look pour le combat avec Ali. »

La série a une atmosphère particulière des années 70, tant au niveau des costumes que de la manière dont elle a été tournée. Teresa Celeste dans le rôle de Maxine, à gauche, et Taraji P. Henson dans le rôle de Vivian, la petite amie de Chicken Man. (PAON/Fernando Decillis/PAON)

Une autre source d’inspiration fut le film de braquage de Jewison de 1968, « L’Affaire Thomas Crown », l’un des premiers grands films à utiliser la technique de l’écran partagé.

« Tout est raconté dans toutes ces cases sur le même écran », a déclaré Brewer. « C’est ce qu’ont fait Quentin Tarantino et d’autres qui voulaient s’inspirer des années 70 comme gadget, mais j’ai trouvé que cela avait une fonction narrative merveilleuse. On pouvait faire référence à quelque chose et le voir en même temps sous différents angles. »

Jackson, qui vivait à Atlanta au moment du combat, a également contribué à décrire cette époque avec précision.

« Sam a des liens avec Atlanta », a déclaré Ogbonna. « L’avoir à ses côtés, c’était comme avoir un historien sur le plateau. Il s’est marié dans l’église au coin de la rue où se déroulait la fête de Chicken Man. »

Ogbonna a déclaré qu’il était extrêmement fier du produit fini et qu’il espérait que le public serait diverti. Il espère également que l’objectif principal de « Fight Night » est clair.

« Je veux qu’ils sachent quelque chose d’Atlanta, que nous connaissons aujourd’hui comme la métropole du sud des États-Unis », a-t-il déclaré. « Tout a commencé avec ces gens, des gens ordinaires qui ont pris des décisions, certaines bonnes, d’autres mauvaises. C’est une question d’aspirations. Nous connaissons notre histoire. Le Sud avait quelque chose à dire, et nous l’avons crié très fort. »