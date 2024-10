Fight Club brise la première règle pour son 25e anniversaire avec un remaster de disque 4K UHD de David Fincher, une réédition en salles d’un nouvel artbook

Nous ne sommes pas censés en parler, mais David Fincher Club de combat reçoit une poignée de contenu pour son 25e anniversaire. Selon Nouvelle RégenceDavid Fincher remasterise son hymne cinématographique pour les jeunes défavorisés pour célébrer l’étape importante d’une sortie en 4K Ultra HD, avec une réédition en salles et un livre d’art exclusif également en route. La remasterisation méticuleuse, supervisée par David Fincher, permet au public de découvrir le film avec des détails plus précis que jamais. Les plans pour la réédition en salles du film sont à venir.

Concernant le dernier livre d’art d’Insight Editions et de New Regency, le tome comprend de nouvelles interviews, des visuels découverts, des illustrations originales et du matériel rare en coulisses, offrant aux fans le regard le plus approfondi jamais vu sur la réalisation du film et son héritage durable.

Basé sur le roman à succès de Chuck Palahniuk, Club de combat met en vedette Bard Pitt, Edward Norton, Helena Bonham-Carter, Jared Leto, Meat Loaf et Holt McCallany dans une histoire percutante explorant l’identité, la masculinité et le consumérisme. Le film de Fincher s’adressait à une génération d’individus en colère contre la machine, soulevant des questions sur les constructions sociales, les institutions financières, l’estime de soi et la nécessité d’une réinitialisation matérielle pour aider à ouvrir la voie à un avenir meilleur.

Club de combatL’influence de ‘s sur le paysage cinématographique est légendaire, et beaucoup considèrent ses messages polarisants comme un signal d’alarme : « Vous n’êtes pas votre travail. Vous n’êtes pas combien d’argent vous avez en banque. Vous n’êtes pas la voiture que vous conduisez. Vous n’êtes pas le contenu de votre portefeuille. Vous n’êtes pas votre putain de roi kakis.

Que penserait Tyler Durden de tirer profit de Club de combatC’est l’anniversaire avec plus de choses à posséder ? Je frémis en y réfléchissant. Cependant, les cinéphiles qui se souviennent de l’énorme impact du film voudront probablement la meilleure version possible, avec les cloches et les sifflets permettant de mieux comprendre les thèmes et les mantras d’un leader sectaire qui accueillait le chaos nécessaire.

Club de combat fait partie intégrante de l’histoire du cinéma, offrant les moments forts de la carrière de Pitt et Norton. Combiné avec le style caractéristique de Fincher et l’humour noir de Palahniuk, un Club de combat La célébration du 25e anniversaire est essentielle pour tout collectionneur qui ne peut plus regarder IKEA de la même manière après 1999 et se souvient de l’ours légendaire qui embrasse Robert Paulson.