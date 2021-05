FIFPRO appelle à une action immédiate pour éviter l’épuisement professionnel des joueurs d’élite | Actualités du football

Les meilleurs joueurs européens jouent désormais jusqu’à 80% de leurs minutes dans la soi-disant «zone critique» où ils sont plus susceptibles de se blesser, selon un nouveau rapport.

Les données publiées jeudi par le syndicat mondial des joueurs FIFPRO montrent que la congestion causée par la pandémie de coronavirus a conduit les habitués du club et du niveau international tels que Harry Maguire de Manchester United à accumuler la grande majorité de leur temps de jeu sans les cinq jours de repos recommandés entre les apparitions. .

L’exposition cumulative aux matchs dans cette « zone critique » – combinée à des voyages internationaux et à des pauses plus courtes pendant la saison morte et pendant la saison – constitue un problème pour la santé et la longévité de carrière d’un joueur, a déclaré la FIFPRO.

Le rapport, qui examinait la charge de travail de 265 joueurs masculins dans 43 ligues nationales entre le 1er mai 2020 et le 31 janvier 2021, intervient à un moment où les exigences envers les joueurs n’ont jamais été aussi intenses.

Ilkay Gundogan de Manchester City a critiqué le nouveau format de 36 équipes approuvé par l’UEFA pour la Ligue des champions à partir de 2024, décrivant le minimum de quatre matchs supplémentaires en phase de groupes comme « le moindre de deux maux » par rapport à la Super League européenne séparatiste, qui a été lancé le 18 avril mais s’est rapidement effondré.

La FIFA tente également de trouver une nouvelle place dans le calendrier de sa compétition élargie de Coupe du monde des clubs.

La première édition devait être jouée en Chine cet été, mais a été reportée indéfiniment pour que les tournois Euro 2020 et Copa America reprogrammés aient lieu.

Le rapport s’appuie sur les données de la plate-forme de surveillance de la charge de travail des joueurs (PWM) de FIFPRO.

Il a révélé que 73% des minutes jouées par Maguire entre le début du mois de mai de l’année dernière et la fin de janvier de cette année se trouvaient dans la zone critique.

Son coéquipier anglais, Harry Kane de Tottenham, a passé en moyenne 4,26 jours entre les apparitions au cours de la période étudiée. En moyenne, 42 pour cent des minutes des joueurs étudiés se trouvaient dans la zone critique.

Il a également examiné comment les pauses hors saison et en saison ont été affectées par les changements de calendrier imposés par la pandémie.

En regardant uniquement les joueurs de l’enquête impliqués dans les ligues « d’hiver » – celles traditionnellement jouées entre août et mai -, il a révélé que 23% avaient moins de deux semaines de pause entre la fin de 2019-2020 et le début de la saison 2020-2021. .

Les trois quarts du groupe avaient moins que la période de repos minimale de cinq semaines que la FIFPRO estime qu’elle devrait être obligatoire.

Le milieu de terrain uni Bruno Fernandes n’a eu que 20 jours de congé entre le dernier match de son club en Ligue Europa le 16 août et la représentation du Portugal en Ligue des Nations le 5 septembre.

Bruno Fernandes a été un virtuel omniprésent pour Manchester United cette saison



Il a également révélé que 69% de ses minutes étaient jouées dans la zone critique.

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Sule et l’attaquant du Paris St Germain Kylian Mbappe n’ont eu que 11 et 13 jours de pause respectivement.

Le secrétaire général de la FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann, a déclaré: « Ce rapport est le dernier avertissement brutal selon lequel la santé des joueurs est mise en danger par la densité des horaires de match.

«La fréquence des matchs consécutifs sans temps de récupération approprié était déjà un problème avant la pandémie. Pendant la période d’urgence de Covid-19, ce problème s’est étendu et s’est intensifié dans le match masculin.

« Outre le manque de coupures de saison en raison du chevauchement des calendriers des matches, cela présente une très grave préoccupation tout au long de l’extraordinaire période à venir, y compris la Coupe du monde d’hiver en 2022.

« Il faut agir maintenant. Attendre de régler ce problème dans le cadre du calendrier des matches internationaux d’après 2024, alors que les intérêts de tous les organisateurs de la compétition entreront en conflit, n’est pas suffisant.

«Nous avons besoin de mesures immédiates pour protéger les joueurs grâce à des pauses minimales garanties pendant la saison morte, des périodes de repos minimales prolongées entre les matches, des règles de remplacement et plus encore.

« Ensuite, nous devons aborder une révision radicale du calendrier à partir de 2024 qui fait de la protection de la santé et de la qualité des performances une priorité absolue. »