TUCSON, Arizona (AP) — La première saison de l’Arizona sous la direction de l’entraîneur Jedd Fisch consistait à réinitialiser une fondation fragile. Les Wildcats ont fait un pas en avant au cours de la deuxième année, remportant cinq matchs tout en se révélant beaucoup plus compétitifs.

L’Arizona a fait un grand pas en avant dans sa progression cette saison, couronnée – du moins jusqu’à présent – ​​par des victoires consécutives contre les équipes du Top 25 de l’AP pour la première fois depuis 2014.

Noah Fifita a lancé deux passes de touché à Michael Wiley au quatrième quart et l’Arizona a battu le numéro 11 de l’Oregon State 27-24 samedi soir pour sa deuxième victoire consécutive contre un adversaire classé.

“Nos enfants ont consacré tellement de temps et d’efforts à faire confiance à tout ce que nous leur avons demandé de faire”, a déclaré Fisch. “Et quelle expérience géniale et géniale pour eux d’obtenir cette grosse victoire – et d’ajouter un petit sourire moi aussi.”

Les Wildcats (5-3, 5-2) ont eu une semaine de congé après une victoire de 44-6 contre le numéro 1 de l’époque. 19 de l’État de Washington qui a égalé sa plus grande marge de victoire contre une équipe classée.

Arizona a maintenu sur sa lancée face à Oregon State (6-2, 3-2) derrière Fifita.

L’étudiant de deuxième année a lancé 275 verges sur 25 passes sur 32 et trois touchés, frappant Wiley sur des passes de 40 et 3 verges au dernier quart. Wiley a raté les trois matchs précédents en raison d’une blessure à la cheville.

Autrefois parmi les pires équipes défensives du pays, les Wildcats ont montré à quel point ils étaient meilleurs de ce côté du ballon, tenant en échec le quart-arrière de l’Oregon State DJ Uiagalelei la majeure partie de la nuit tout en limitant le jeu de course des Beavers.

“Nous savions que ce serait un match physique, nous avons donc dû les surpasser”, a déclaré le secondeur de l’Arizona Jacob Manu.

Uiagalelei a frappé Jimmy Valsin III sur un touché de 20 verges avec 1:38 à jouer, mais l’Oregon State n’a pas pu réaliser le coup de pied en jeu. Uiagalelei a terminé avec 218 verges et deux touchés sur 16 passes sur 30. L’État de l’Oregon a terminé avec 131 verges au sol, soit plus de 50 de moins que sa moyenne.

“Nous aurions dû gagner le match, mais nous avons laissé des choses dehors”, a déclaré Uiagalelei. “Nous devons nettoyer ça.”

Fifita a bien joué depuis que Jayden de Laura s’est blessé à la cheville lors de la semaine 4, lançant pour 924 verges et huit touchés en un peu plus de trois matchs.

De Laura est de nouveau en bonne santé, mais Fifita a pris le départ contre l’Oregon State.

L’étudiant de deuxième année a été solide au début, ouvrant avec un touché de 7 verges sur Tetairoa McMillan à l’arrière de la zone des buts, puis a établi le panier de 51 verges de Tyler Loop. Fifita a lancé une interception près du milieu de terrain à la fin de la première mi-temps, mais l’Oregon State n’a pas pu capitaliser, laissant le match à égalité à 10 à la mi-temps.

Fifita a mis l’Arizona en position pour un autre panier de Loop au début du troisième quart, celui-ci à 25 mètres, et a trouvé Wiley sur le score de 3 verges avec 2:22 à jouer.

“C’est un leader”, a déclaré Fisch. “Il apporte simplement un type différent de fanfaronnade et de confiance dans le groupe qui ne peut pas vraiment être imité.”

Les Beavers ont donné l’impression que les choses étaient faciles lors de leur premier entraînement, séparant les Wildcats sur un entraînement de 75 verges couronné par la passe de touché de 22 verges d’Uiagalelei à Jack Velling.

Le reste de la première mi-temps a été une lutte contre la défense considérablement améliorée de l’Arizona.

L’État de l’Oregon a dû se contenter d’un panier après avoir atteint la ligne des 12 verges de l’Arizona au deuxième quart et a tenté un faux panier peu judicieux sur les 16 lors du jeu final avant la mi-temps. Les Beavers avaient marqué lors de leurs 27 déplacements dans la zone rouge cette saison avant le faux raté.

“Je viens de lancer les dés sur celui-là et avec le recul, ce n’était pas bon”, a déclaré l’entraîneur de l’Oregon State, Jonathan Smith.

DOSSIER DE VELLING

Le touché de Velling était son huitième de la saison, battant le record d’une seule saison de l’État de l’Oregon par une fin serrée.

Il était à égalité avec Tim Euhus (2003) et Joe Newton (2004, 2006).

Les huit touchés de Velling mènent également tous les bouts serrés FBS cette saison.

LES À EMPORTER

État de l’Oregon : Les Beavers subiront probablement une grosse chute dans le Top 25 AP de la semaine prochaine et auront maintenant une montée raide pour atteindre le match de championnat Pac-12 après une nuit incohérente dans le désert.

Arizona : Fifita a peut-être supplanté de Laura en tant que quart-arrière de l’Arizona pour de bon et la défense des Wildcats a connu une autre soirée solide contre un adversaire classé.

SUIVANT

État de l’Oregon : joue au Colorado samedi prochain.

Arizona : accueille l’UCLA samedi prochain.

