FIFA WC 2022 : Ananya Panday vit son moment de fangirl avec David Beckham et c’est trop mignon

Ananya Panday est à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Elle s’est envolée il y a un jour avec sa meilleure amie Shanaya Kapoor. Les acteurs Chunky Panday et Sanjay Kapoor ont également accompagné leurs filles. Jahaan de Shanaya Kapoor est également parti. Ils sont tous allés pour le match de demi-finale de l’Argentine contre la Croatie. Ananya Panday est une grande fan de football. Elle a partagé ses moments sur ses histoires Insta. On peut la voir encourager l’équipe d’Argentine. Comme nous le savons, l’Argentine a battu la Croatie dans le match par 3-0. Mais ce qui est vraiment mignon, c’est la photo de David Beckham que l’actrice a partagée.

David Beckham est l’un des ambassadeurs de la marque pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Elle a partagé un clip où l’on peut voir David Beckham saluer la foule. Ananya Panday, comme une vraie fan girl, dit qu’il lui a fait signe. C’est hilarant mais mignon en même temps. Ananya Panday portait le maillot argentin pour la même chose. Jetez un œil à ses histoires Insta…

Mouni Roy était également présent pour voir le match de l’Argentine et des Pays-Bas qui a été remporté par Messi et ses hommes. Son mari Suraj Nambiar était également présent. Manushi Chhillar et Nikhil Kamath ont également regardé le match ensemble.

Les fans pourront voir Deepika Padukone dévoiler le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avant la finale. C’est l’un des plus grands honneurs pour une célébrité indienne. Nora Fatehi, qui a livré une performance électrisante, a agité le drapeau indien au stade. Nous espérons qu’Ananya Panday partagera d’autres photos de ce moment unique. Bien sûr, Jungkook s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture. Les fans ont versé un immense amour sur la chanson Dreamers en disant que c’est le meilleur numéro après Waka Waka de Shakira. Il a été rejoint sur scène par Fahad Al Kubaisi. Le chanteur du Qatar est devenu BTS ARMY après la représentation.

Ananya Panday a fait une pause sur le tournage de Dream Girl 2 pour cette pause à la Coupe du Monde de la FIFA 2022.