L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a remporté le prix du meilleur joueur masculin de l’année de la FIFA pour 2020, battant Lionel Messi de Barcelone et Cristiano Ronaldo de la Juventus.

– Objectif de l’année! Son fils, Suarez, WSL en lice pour le FIFA Puskas Award

– ESPN FC 100: Liverpool, City domine

Lewandowski rejoint Luka Modric (2018) en tant que seuls joueurs autres que Lionel Messi (6) et Cristiano Ronaldo (5) à avoir remporté le titre de joueur masculin de l’année de la FIFA depuis 2008.

Le joueur de 32 ans a également conduit la Pologne à la qualification pour l’Euro 2020 et a été nommé joueur de l’année de l’UEFA 2019-2020 en octobre.

La défenseuse de Manchester City et d’Angleterre Lucy Bronze a remporté le titre de meilleure joueuse de l’année de la FIFA. Elle est le premier joueur masculin ou féminin d’Angleterre à décrocher l’honneur de la FIFA.

Manuel Neuer du Bayern a remporté le prix du meilleur gardien de but – devenant le premier gardien allemand à remporter le prix – tandis que Son Heung-min a reçu le prix Puskas pour le meilleur but avec sa superbe course de bout en bout et sa frappe à Tottenham. Victoire 5-0 contre Burnley le 7 décembre 2019.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a été nommé entraîneur de l’année pour la deuxième fois – il l’a également remporté en 2019, faisant de lui le premier homme à remporter le prix à deux reprises. La sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman a reçu le prix de l’entraîneur féminin de l’année, également pour la deuxième fois, rejoignant Jill Ellis (2) et Silvia Neid (3) en tant que seules gagnantes à plusieurs reprises.

Le prix du meilleur de la FIFA est la renaissance du prix du joueur mondial de l’année de la FIFA, qui a couru parallèlement au prix Ballon d’Or de 1991 à 2009. Les deux prix ont ensuite fusionné pour créer le FIFA Ballon d’Or de 2010 à 2015 avant FIFA The Best a été réintroduit en 2016.

Les gagnants ont été annoncés lors d’une cérémonie virtuelle jeudi.

Lewandowski, dont les 55 buts ont aidé le Bayern à remporter le triplé en 2019-2020, a déclaré qu’il était déçu que le Ballon d’Or ait été annulé en raison du COVID-19. Mais il a ajouté son premier prix FIFA The Best devant Ronaldo, qui l’a remporté deux fois, et Messi, qui a gagné en 2019.

Ronaldo a marqué 31 buts en Serie A la saison dernière alors que la Juventus a remporté le titre, tandis que Messi a marqué 25 buts en Liga. Lewandowski a marqué 34 points en Bundesliga pour terminer deuxième dans la liste européenne du Soulier d’Or.

Bien que Ronaldo et Messi aient raté le premier prix, ils ont tous deux été nommés aux côtés de Lewandowski dans le FIFA FIFPro World XI. Le Bayern Munich et l’international canadien Alphonso Davies ont également fait partie du XI, devenant le premier joueur de son pays à faire partie du groupe restreint.

L’attaquante américaine Megan Rapinoe a été choisie pour le XI mondial féminin de la FIFA FIFPro, tout comme le bronze, l’américain Tobin Heath et la française Wendie Renard.

Rapinoe a tweeté une déclaration après l’annonce disant qu’elle était honorée, mais ne pensait pas qu’elle méritait d’être dans l’équipe après ne plus avoir joué dans un match depuis mars.