FIFA Tech rendra des décisions de hors-jeu plus rapides et plus précises au Qatar

Les décisions de hors-jeu du VAR seront plus rapides et plus précises lors de la Coupe du monde après l’introduction d’une nouvelle technologie développée par la FIFA au cours des trois dernières années, a déclaré vendredi le chef des arbitres Pierluigi Collina.

La “technologie de hors-jeu semi-automatique” statuera même sur les décisions de hors-jeu les plus serrées plus rapidement que sous le système précédent et un rendu animé en 3D de l’incident sera diffusé pour les supporters dans le stade et à la télévision.

“(Cela) nous donne la possibilité d’être plus rapides et plus précis en termes de décisions concernant le hors-jeu”, a déclaré Collina aux journalistes lors d’un briefing avant le tournoi.

“Juste pour être clair, être plus rapide ne signifie pas que nous aurons une évaluation instantanée du hors-jeu. Ce sera moins que maintenant, certes, mais nous ne pouvons pas avoir de réponse en une seconde, ou essentiellement en direct.

“Une chose que je tiens à souligner, c’est que la décision finale appartient toujours à l’officiel du match – sur le VAR, l’arbitre assistant vidéo, sur le terrain de jeu, à l’arbitre.”

Douze caméras dans chaque stade suivront 29 points sur le corps de chaque joueur et un capteur à l’intérieur du ballon de match enverra des données à la salle des opérations VAR 500 fois par seconde pour permettre une évaluation très précise du moment où la passe a été jouée.

La nouvelle technologie a déjà été testée lors de deux tournois de la FIFA et lors de matchs tests dans tous les stades accueillant des matches de la Coupe du monde.

“Nous avons analysé les données et le résultat a été très positif”, a déclaré Johannes Holzmueller, directeur de la technologie et de l’innovation de la FIFA.

“C’est l’outil de soutien hors-jeu le plus précis pour le moment.”

Holzmueller a déclaré que l’ancienne technologie de hors-jeu serait disponible au Qatar, mais uniquement en tant que solution de rechange.

Collina a déclaré que son équipe avait informé les 32 entraîneurs de l’équipe lors de deux ateliers et visité chacun des camps d’équipe pour renforcer leur message aux joueurs.

Les arbitres avaient reçu pour instruction de sanctionner tout ce qui mettrait en danger la santé d’un autre joueur avec des cartons rouges, y compris les coudes au visage, les tacles et les pieds dangereusement hauts.

“Ici sont présentés les meilleurs joueurs du monde”, a déclaré Collina. “Ce serait dommage que certains de ces joueurs soient incapables de jouer à cause d’une blessure causée par un adversaire.

« Donc, le premier message que nous avons transmis était de protéger la sécurité des joueurs. Quelque chose qui peut mettre en danger la sécurité d’un adversaire, les joueurs et les entraîneurs doivent s’attendre… à un carton rouge.”

La simulation, bien que moins populaire qu’avant l’avènement du VAR, continuerait d’être punie, tout comme la dissidence, a ajouté l’Italien.

Collina a déclaré que la FIFA était particulièrement soucieuse d’assurer autant de temps de jeu que possible, de sorte que les arbitres avaient été chargés de chronométrer avec précision les arrêts et d’ajouter des minutes à la fin de la mi-temps.

“Ce n’est pas nouveau”, a-t-il déclaré. “(Lors de la dernière Coupe du monde) en Russie, il est devenu tout à fait normal que le quatrième officiel montre le tableau avec sept, huit, neuf minutes.”

