FIFA est parti en 10 ans avec un système de style MLS pour le remplacer

Le super-agent Mino Raiola ne voit pas d’avenir à long terme pour la FIFA et aimerait qu’un nouveau système régisse le football, citant comment la Major League Soccer a apporté de nouvelles idées lors de sa création dans les années 1990.

S’exprimant lors du Sommet mondial du football, Raiola a critiqué la manière dont la FIFA dirige actuellement le jeu mondial et estime que l’organisation est consommable.

“La FIFA a 50 ans de retard”, a déclaré Raiola. “La FIFA dans 10 ans, vous pouvez l’écrire, elle n’existera plus.”

“L’association de golf n’a pas de FIFA et le golf se joue dans le monde entier. Le tennis change. La Formule 1 change. Il y a un problème avec la FIFA: ils divisent les emplois, ils divisent l’argent et c’est comme ça qu’ils font le bonheur de tout le monde . “

Raiola, qui représente des stars mondiales telles que Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba, est allé jusqu’à dire que l’organisation “n’est pas quelque chose qui doit dicter la loi” et veut un nouveau système en place pour réglementer le jeu.

«MLS l’a fait», a-t-il déclaré. “La MLS a créé il y a 20 ans un nouveau système. La MLS a dit il y a 20 ans que nous n’avions rien à voir avec la FIFA. Rien. La FIFA a dit que la MLS était quelque chose de ridicule. Vous savez ce qu’ils ont fait? Le FBI a arrêté la moitié de la FIFA et leur a donné le monde. [Cup]. “

Alors que Raiola semblait louer la façon dont la MLS a introduit de nouvelles idées, avec les restrictions salariales conçues pour promouvoir la parité et la règle du joueur désigné, et fonctionne sur un modèle différent de celui de nombreuses ligues mondiales, mais l’Italien est fermement contre les plafonds salariaux, indiquant que les mettre en œuvre reviendrait à «remonter il y a 75 ans à l’époque communiste russe».

“Comment plafonner un talent? Comment plafonner un talent si demain [Diego] Maradona entre et vous dites: “J’ai besoin de vous, je veux que vous jouiez pour mon public”, ça devrait être un plafond salarial? “, A interrogé l’agent.” Nous vivons dans un monde capitaliste, où nous faisons tout de manière capitaliste. , mais Gianni Infantino veut retourner en Corée du Nord. Je n’ai aucun problème avec la Corée du Nord, mais allez vivre en Corée du Nord et non en Suisse. “

L’Italien ne voit pas beaucoup d’espoir de négocier avec la FIFA pour changer la façon dont le jeu est actuellement géré et ne pense pas que l’organisation soit ouverte aux idées.

“La FIFA veut que nous venions à la table et disions:” Nous vous avons parlé, nous vous avons demandé “”, a déclaré Raiola. «Mais nous disons, ‘si vous voulez nous parler, nous faisons un papier vierge et nous commençons à écrire ce que nous voulons.’ Non pas que nous venons là-bas et que vous me disiez ce que vous avez décidé et que vous me disiez ensuite, mais «je vous l’ai dit». Ce n’est pas comme ça que ça marche. “

Il a également critiqué l’utilisation des droits des joueurs dans le jeu vidéo FIFA d’EA Sports, suggérant que c’était la FIFA et non les joueurs bénéficiant financièrement de l’arrangement.