Les prochains quarts de finale de la Ligue africaine de football (AFL) seront diffusés en direct via FIFA+. Prévue pour débuter le vendredi 20 octobre, l’édition inaugurale du tournoi durera quatre semaines. La compétition rassemble certains des meilleurs clubs de football de tout le continent africain. Les fans de football de la plupart des régions peuvent regarder l’action sur FIFA+. Cependant, ceux d’Afrique du Sud, de Tanzanie et du Royaume-Uni ne peuvent pas accéder aux matches.

L’AFL ne remplace pas directement la Ligue des champions de la CAF

Bien qu’il ne faut pas la confondre avec la Ligue des champions de la CAF, l’AFL est assez similaire. Les deux compétitions réunissent les meilleurs clubs d’Afrique. Cependant, la nouvelle AFL se déroulera parallèlement au tournoi traditionnel de la Ligue des champions de la CAF. L’AFL a été créée en 2021 et comprendra initialement huit équipes au total. Cependant, la compétition devrait s’élargir pour inclure 24 clubs pour l’année suivante.

Le match aller des quarts de finale se jouera entre le 20 et le 22 octobre. Après quelques jours de repos, les matches retour devraient reprendre les 24 et 25 octobre. Tous ces matchs seront disponibles sur la plateforme vidéo officielle de la FIFA.

FIFA+ propose également une pléthore de rediffusions de matchs et de documents

Al Ahly (Égypte), l’Espérance sportive de Tunis (Tunisie) et le Wydad AC (Maroc) participeront au prochain tournoi de la région nord de l’Afrique. La division Centre/Ouest comprend l’Enyimba FC (Nigéria) et le TP Mazembe (République démocratique du Congo). Enfin, le Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud), l’Atletico Petroleos de Luanda (Angola) et le Simba SC (Tanzanie) représenteront la section sud-est.

FIFA+ a été lancé en 2022 pour permettre aux fans de football de regarder des milliers de vidéos, y compris des matchs en direct. L’accès au service de streaming est actuellement gratuit. Cependant, le seul compromis est le fait que le service diffusera des publicités relativement courtes avant le début de la vidéo.

Outre certains jeux en direct, FIFA+ permet également aux utilisateurs d’accéder à des milliers de rediffusions de matchs, de moments forts ainsi qu’à du contenu original. Cela comprend plusieurs documentaires complets sur le football.

Calendrier du match aller pour les quarts de finale de l’AFL :

Vendredi 20 octobre – Simba SC contre Al Ahly SC, 12 h (HE)

Samedi 21 octobre – TP Mazembe contre Espérance Sportive de Tunis, 9h (HE)

Petroleos de Luanda contre Mamelodi Sundowns, 10h30 (HE)

Dimanche 22 octobre – Enyimba FC contre Wydad AC, 13 h (HE)