FIFA 23 Ultimate Team donne des métamorphoses de super-héros Marvel à des légendes comme Landon Donovan, Peter Crouch et plus

EA Sports et Marvel ont uni leurs forces pour introduire de nouveaux ajouts passionnants à l’expérience FIFA 23 Ultimate Team.

Un tout nouveau casting de super-héros du football doit être ajouté à la liste de FIFA Ultimate Team (FUT) avec des légendes de la vie réelle réinventées comme leurs alter ego Marvel Comics, tous avec des super pouvoirs liés à des moments déterminants de leurs carrières respectives au club et à l’international. niveaux.

En particulier, les capacités et les pouvoirs célèbrent des performances mémorables sur la plus grande scène du football, chaque héros FUT de la Coupe du Monde de la FIFA recevant un élément FUT illustré spécial lors du lancement du mode de jeu Coupe du Monde plus tard cette année. Les versions de base des héros seront disponibles au lancement de FIFA 23.

Les quatre nouvelles cartes de héros FUT ont été conçues par des artistes Marvel et représentent les joueurs portant des costumes de super-héros dignes de leurs personnages inspirés de la bande dessinée. La collaboration entre EA Sports et Marvel verra également une pléthore d’articles de vanité à collectionner créés pour chaque joueur, y compris des kits, des balles, des tifos et même des bandes dessinées en ligne individuelles.

Faisons connaissance avec les nouveaux FIFA 23 Ultimate Team Heroes, repensés et inspirés par Marvel Comics.

Yaya Touré comme LA CITADELLE

Même les murs de la ville les plus robustes n’ont aucune chance de contenir Touré au sommet de ses pouvoirs de milieu de terrain.

Un titan du milieu de terrain pour le club et le pays, fracassant les défenseurs 💪 @YayaToure est La Citadelle 🛡@Merveille #FIFA23 #FUTHéroes pic.twitter.com/L9pxuyFKKg – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 août 2022

Ricardo Carvalho comme L’ANTICIPATEUR

Agile, agile et toujours en avance sur tous ceux qui cherchent à attaquer, Carvalho est la tête imperméable au cœur de la ligne défensive portugaise.

Toujours deux secondes d’avance, jamais pris au dépourvu. Ricardo Carvalho est l’Anticipateur ⏳ N’oubliez pas de pré-commander #FIFA23 Ultimate Edition d’ici le 21 août pour obtenir votre #FUTHéro: https://t.co/th0YW48H0q@Merveille pic.twitter.com/GK64VpJzNh – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 août 2022

Park Ji-Sung dans le rôle de TIGERHEART

Une énergie infinie et une réticence fondamentale à abandonner font partie des qualités enviables qui ont propulsé Park au sommet du jeu.

Landon Donovan comme LE BRAVE

Paré du rouge, du blanc et du bleu patriotiques de sa nation natale bien-aimée, Donovan le Brave est prêt à donner à Captain America une course pour son argent en tant que défenseur le plus ardent des États-Unis.

Courage qui a inspiré une nation 🇺🇸 @landondonovan est le Brave 💪 Pré-commander #FIFA23 Ultimate Edition d’ici le 21 août pour obtenir votre #FUTHéro: https://t.co/th0YW48H0q@Merveille pic.twitter.com/V3IbhKARom – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 août 2022

Claudio Marchisio comme IL PRINCIPINO

Prince du vieux Turin, Marchisio est la royauté du football dans la ville italienne qu’il a si fièrement représentée pendant la majeure partie de sa carrière.

Diego Forlan comme SUNSTRIKE

Illuminé par sa crinière dorée caractéristique, Forlan exploite l’énergie du soleil lui-même pour alimenter ses attaques.

Puissance de tir chargée par la pleine force du soleil ☄ @DiegoForlan7 est Sunstrike ☀ Pré-commander #FIFA23 Ultimate Edition d’ici le 21 août pour obtenir votre #FUTHéro: https://t.co/th0YW48H0q@Merveille pic.twitter.com/4FtBJLPjme – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 août 2022

Lucio comme LE TONNER

Lucio sort des profondeurs pour frapper une note de terreur retentissante dans le cœur même de tous ceux à qui il fait face.

En avant depuis le centre de la défense 🌩 Lucio est The Thunder 💪@Merveille #FIFA23 #FUTHéroes pic.twitter.com/X8qHxkXKMC – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 août 2022

Rafael Marquez comme EL KAISER DE MICHOACAN

Maître de tout ce qu’il étudie, l’inébranlable Kaiser règne avec une volonté de fer pour le club et le pays.

Le diriger pour le club et le pays 💪 Le Kaiser de Michoácan, @RafaMarquezMX est un vrai héros.@Merveille #FIFA23 #FUTHéroes pic.twitter.com/jb9hoOyHJf – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 août 2022

Javier Mascherano comme OCTO-BOSS

Juste au moment où vous pensez que Mascherano a été battu, un autre membre de battage s’étire pour vous arrêter dans votre élan.

Peter Crouch comme LE ROBOT

Mi-homme, mi-machine. Si vous avez vu Crouch initier sa séquence de danse de la victoire, il est déjà trop tard.

Tomas Brolin comme LA TORNADE

Alors que la Scandinavie n’est pas vraiment célèbre pour ses tornades, l’attaquant suédois Brolin était certainement capable de réduire une défense entière en ruines à son apogée internationale.

Harry Kewell comme LE MAGICIEN D’AUS

Tricky et enchanteur dans une égale mesure, Kewell a aidé à propulser les Socceroos vers de nouveaux sommets audacieux pendant sa pompe magique.

Mystifier les adversaires avec le ballon à ses pieds 🧙‍♂️ Présentation de The Wizard of Aus, @HarryKewell 🙌@Merveille #FIFA23 #FUTHéroes pic.twitter.com/mJHgWQkHSp – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 17 août 2022

Sidney Govou dans le rôle du LION DE LYON

Icône de l’Olympique Lyonnais, Govou incarne la vitesse, la ténacité et la puissance du lion rampant qu’il a porté sur sa poitrine pendant plus d’une décennie.

Jean-Pierre Papin comme L’ACROBAT

Capable de prouesses athlétiques défiant la gravité, le légendaire artiste français est célèbre pour sa capacité à atteindre la cible depuis presque toutes les positions.

Dirk Kuyt comme L’ÉNERGISANT

Vous pouvez courir aussi vite et aussi loin que vous le souhaitez, mais Deadly Dirk n’abandonnera jamais la chasse jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif. Il ne s’arrêtera pas. Il ne peut pas s’arrêter.

Engagement à plein régime, énergie et enthousiasme infinis ⚡ @Kuyt est de retour sous le nom de The Energizer 🔋 N’oubliez pas de pré-commander #FIFA23 Ultimate Edition d’ici le 21 août pour obtenir votre #FUTHéro: https://t.co/th0YW48H0q@Merveille pic.twitter.com/RHMS6bcve7 – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 17 août 2022

Rudi Voller dans le rôle de L’ALLEMAND VOLANT

Avec des boucles ébouriffées et une moustache magnifiquement manucurée, Voller ressemble à chaque centimètre carré au célèbre as du vol.

Des cheveux dorés fluides qui alimentent sa super force 💪 Rudi Völler est The Flying German 🇩🇪@Merveille #FIFA23 #FUTHéroes pic.twitter.com/vDZaxAEp5d – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 août 2022

Hidetoshi Nakata en tant qu’agent furtif

Suave, sophistiqué et toujours impeccablement habillé, Nakata utilise la furtivité pour se déplacer silencieusement vers le but sans déclencher d’alarme.

Se faufiler dans la surface de réparation pour frapper avant que les défenseurs ne réalisent qu’il est là 🤫 Hidetoshi Nakata est l’agent furtif 78 🙌@Merveille #FIFA23 #FUTHéroes pic.twitter.com/etqCMSeCxf – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 août 2022

Jay-Jay Okocha comme DOUBLE TAKE

Clignez des yeux et il vous manquera. L’illusionniste nigérian Okocha est capable d’hypnotiser complètement ses ennemis avec de formidables tours de passe-passe – ou devrait-il s’agir de tours de passe-passe ?

Un numéro 🔟 avec un sac plein d’astuces 🤹‍♂️ Jay-Jay Okocha est Double Take. Pré-commander #FIFA23 Ultimate Edition d’ici le 21 août pour obtenir votre #FUTHéro: https://t.co/th0YW48H0q@Merveille pic.twitter.com/sGswVE7yze – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 août 2022

Joan Capdevila comme LE TAUREAU BACKFIELD

Aussi optimiste et insensible que son surnom le suggère, si l’arrière latéral espagnol Capedevila erre dans la plaine défensive, il est probable qu’aucun ne passera.

Canaliser la puissance d’un taureau en défense et en attaque 🐂 @capde11 est le Backfield Bull. Pré-commander #FIFA23 Ultimate Edition d’ici le 21 août pour obtenir votre #FUTHéro: https://t.co/th0YW48H0q@Merveille pic.twitter.com/di8EOmkzhe – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 août 2022

Wlodzimierz Smolarek comme CHANGEMENT DE PHASE

Capable de se faufiler avec agilité dans les espaces les plus étroits entre les défenseurs, Smolarek semble être capable de plier les règles de l’espace et du temps à ses moindres caprices.

Se déplacer à travers les dimensions pour dépasser n’importe qui sur son chemin 💫 Włodzimierz Smolarek est Phase Shift.@Merveille #FIFA23 #FUTHéroes pic.twitter.com/RR3sBHFAS6 – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 août 2022

Saeed Al-Owairan dans le rôle du FAUCON ÉMERAUDE

Avec des instincts acérés et des griffes à la hauteur, l’attaquant saoudien Al-Owairan est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire du football.