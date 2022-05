FIFA 23 sera la dernière entrée de la série alors qu’EA Sports annonce une franchise de remplacement | Nouvelles du football

EA Sports a annoncé que FIFA 23 sera le tout dernier de sa longue série de jeux vidéo de football – à remplacer par une nouvelle franchise appelée EA Sports FC.

La société a précédemment déclaré qu’il était revoir son accord de licence avec l’instance dirigeante internationale du football, mais qu’il conserverait en tout état de cause ses droits de dénomination de ligue, de joueur et de stade, qui sont distincts de l’accord avec la FIFA.

Dans une annonce faite mardi, la société a annoncé qu’elle publierait un autre jeu avec la FIFA en tant que partenaire actuel des droits de dénomination, qui présentera pour la première fois les compétitions masculines et féminines de la Coupe du Monde de la FIFA en une seule édition.

Ensuite, la nouvelle série sera lancée à l’été 2023, a-t-il déclaré.

La société a ajouté que FIFA 23 serait son “jeu le plus complet de tous les temps”. […] avec plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu de la Coupe du monde, de clubs, de ligues, de compétitions et de joueurs que n’importe quel titre de la FIFA auparavant”.

Il a ajouté: “Notre portefeuille de licences unique de plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquelles nous avons continué à investir pendant des décennies sera toujours là, uniquement dans EA Sports FC.

“Cela inclut des partenariats exclusifs avec la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la MLS – et bien d’autres à venir.”

La société a déclaré que sa nouvelle “plate-forme indépendante” lui offrirait une opportunité “d’innover, de créer et d’évoluer”, bien qu’elle n’ait pas encore précisé comment le jeu allait changer.

Il a souligné “les mêmes grandes expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes seront là”, y compris “Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs et VOLTA Football”.

Plus de choix pour les fans de football et les joueurs

Suite à l’annonce, la FIFA a déclaré que la fin de son accord avec EA Sports lui permettait de passer à un modèle de jeu non exclusif et s’engage avec les éditeurs, les studios et les investisseurs sur le développement d’un nouveau titre de football de simulation pour 2024.

La FIFA annonce qu’elle lancera de nouveaux jeux, qui offriront plus de “choix aux fans de football et de jeux vidéo à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023”.

L’instance dirigeante du football lancera également d’autres jeux et expériences virtuelles à l’approche des Coupes du monde féminines et masculines.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le nom de la FIFA “restera pour toujours et restera le meilleur”





Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclaré : “Je peux vous assurer que le seul vrai jeu authentique portant le nom de la FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football.

“Le nom FIFA est le seul titre mondial original.

“FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite – la constante est le nom de la FIFA et il restera pour toujours et restera le meilleur.

“Le secteur des jeux interactifs et de l’esport est sur la voie d’une croissance et d’une diversification sans précédent.

“La stratégie de la FIFA est de s’assurer que nous pouvons tirer le meilleur parti de toutes les options futures et garantir une large gamme de produits et d’opportunités pour les joueurs, les fans, les associations membres et les partenaires.”