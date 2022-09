FIFA 23 doit se concentrer sur des choses au-delà de Ted Lasso

Les nouvelles récentes concernant l’inclusion de Ted Lasso dans FIFA 23 sont passées au second plan dans l’esprit de la plupart des gens. Même alors, le jeu vidéo continue son ascension annuelle aux proportions fulgurantes en termes d’anticipation.

C’est une bonne chose que les joueurs et les fans de la FIFA négligent cet ajout.

Ted Lasso est un grand spectacle. Les fans de football du monde entier ont apprécié le regard ironique dans les coulisses du club fictif de l’AFC Richmond. Cet éloge est bien mérité. Le spectacle a de l’humour, des moments de compassion et, bien sûr, le beau jeu que nous connaissons et aimons tous.

Il est relatable dans le sens où les fans de football peuvent appliquer leurs connaissances du sport au spectacle. Pourtant, en fin de compte, malgré le fait qu’il joue contre des équipes de Premier League, l’AFC Richmond est un club fictif.

EA Sports affirme vouloir aller dans l’autre sens. Il veut rendre son jeu vidéo le plus réaliste possible. Par conséquent, il utilise des statistiques à jour, des mises à niveau basées sur la forme réelle et une myriade de clubs, de ligues, de joueurs, d’entraîneurs, de stades et plus encore.

Cela rend l’inclusion de Ted Lasso encore plus déroutante.

Ajouter Ted Lasso à FIFA 23

L’argument principal pour que Ted Lasso rejoigne FIFA 23 est clair. EA Sports veut rendre son jeu attrayant pour un public plus large. Il peut le faire en utilisant la culture populaire. Mais la série de jeux vidéo FIFA dépasse toutes les autres année après année sur le marché des jeux vidéo de sport. Il a une base de fans dévouée qui achète le jeu quels que soient les changements cosmétiques.

Le plus gros tirage est le jeu et les modes de jeu.

Aux chiffres de vente du téléchargement physique et numérique s’ajoute le mode de jeu qui rapporte à EA Sports plus d’un milliard de dollars. FIFA Ultimate Team demande aux joueurs de passer d’innombrables heures (ou de l’argent) à essayer d’obtenir les meilleurs joueurs de leur équipe numérique. Les utilisateurs veulent les Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappés du monde. Ils ne veulent pas de Roy Kent et Jamie Tartt avec des compétences créées artificiellement.

Heureusement, ces noms fictifs ne sont pas disponibles dans Ultimate Team. Cependant, Ted Lasso lui-même, ainsi que Coach Beard, peuvent être débloqués en mode jeu. C’est une inquiétude compte tenu de la direction du jeu à l’avenir. EA Sports perd la licence de marque de la FIFA à l’occasion du 30e anniversaire du jeu. Pour autant que nous sachions, nous pourrions avoir des artistes dans le jeu. De la même manière que Fortnite l’a fait avec ses plus grands joueurs. Cela signifie-t-il que KSI ou Castro sont les prochains ?

Arrêtez, EA. Ce sont des artistes, pas des footballeurs.

Changer de chemin

Naturellement, les jeux doivent avoir un semblant de changement, en particulier des titres comme FIFA. Le jeu annuel a tellement d’itérations qu’il est difficile de les distinguer les unes des autres. S’il n’y a aucun changement, pourquoi un utilisateur serait-il enclin à acheter quelque chose de nouveau ?

Faire venir des célébrités, fictives ou autres, n’est pas la direction qu’EA Sports doit prendre. D’autres jeux de football, à savoir eFootball et Pro Evolution Soccer, ont été fustigés pour le manque de licences réelles. Ces jeux devaient utiliser de faux clubs ou de faux noms. EA Sports perdant l’étiquette FIFA pourrait facilement conduire à une répétition de Roberto Larcos ou Facu, noms des jeux susmentionnés utilisés car ils ne pouvaient pas légalement inclure Roberto Carlos ou Cafu dans le jeu. Il a transformé les légendes brésiliennes en parodies dans le domaine du jeu.

EA Sports devrait se concentrer sur les autres aspects du titre que ses consommateurs veulent réellement et apprécieraient certainement. Le mode Clubs Pro, qui permet aux joueurs de créer leur propre équipe avec jusqu’à 10 de leurs amis, est tellement négligé. Pourtant, c’est un environnement florissant dans lequel les ligues eSports sont jouées à travers le monde. Mais ce ne sont pas seulement les joueurs à la maison qui aiment le mode, car les clubs professionnels tels que l’ancienne équipe de Premier League, Sheffield Wednesday, en Angleterre, ont leurs propres équipes de clubs professionnels et jouent dans des ligues contre d’autres clubs professionnels, et la liste continue de s’allonger.

Donc, si EA ne veut pas écouter le joueur de base, prendra-t-il plutôt note des intérêts des clubs et des organisations qu’il essaie de créer dans son titre ?

Il ne fait aucun doute que FIFA 23 sera à nouveau un succès auprès des fans de football et des joueurs, mais ce ne sera pas à cause de Ted Lasso et de l’AFC Richmond, c’est certain.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto