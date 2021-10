FIFA 22 : Quelles ligues et compétitions sont dans le nouveau jeu EA Sports ?

FIFA 22 proposera à nouveau de nombreuses compétitions les plus populaires du monde entier, entre les ligues nationales et les tournois continentaux, dont beaucoup sont exclusivement sous licence EA Sports. Les trophées, logos et emblèmes officiels de ces compétitions figurent en mode Carrière et en Ultimate Team.

FIFA 22 est le seul endroit où les joueurs pourront jouer des compétitions de l’UEFA telles que le Ligue des champions, Ligue Europa et le nouveau Ligue Europa Conférence. Les Copa Libertadores et Sud-américaine — les équivalents sud-américains des tournois de clubs de l’UEFA — sont également exclusifs au jeu EA Sports.

Fait intéressant, alors que série A est l’une des ligues exclusives officielles de FIFA 22, un certain nombre de ses clubs de haut niveau n’apparaîtront pas dans leur forme normale en raison d’accords qu’ils ont conclus individuellement avec des titres concurrents. Par exemple, la Juventus est connue dans FIFA 22 sous le nom de » Piemonte Calcio « , la Lazio sous le nom de » Latium « , l’AS Roma sous le nom de Roma FC et l’Atalanta sous le nom de » Bergame Calcio « .

Les fans de football nord-américain pourront jouer avec leur favori MLS et Ligue MX clubs, tandis que l’Asie et l’Australie sont couvertes par les Ligue J-1, Super Ligue chinoise et Ligue A.

EN SAVOIR PLUS SUR FIFA 22 :

Quelles ligues et compétitions seront dans FIFA 22 ?

FIFA 22 proposera plus de 30 ligues aux joueurs. première ligue (Angleterre), la Ligue (Espagne), série A (Italie), le Bundesliga (Allemagne) et Ligue 1 (France) sont tous exclusifs au nouveau jeu, ce qui signifie que les fans des «cinq grands» ligues européennes sont couverts.

Les ligues et compétitions confirmées de FIFA 22 sont les suivantes :