FIFA 22 : Meilleures notes pour les stars de l’équipe nationale américaine et les jeunes joueurs de l’USMNT

Christian Pulisic est largement considéré comme le meilleur joueur de football américain aujourd’hui et les cotes « FIFA 22 » le confirment.

Le capitaine de l’équipe nationale américaine et star de Chelsea mène tous ses collègues de l’USMNT avec une note globale de 82 dans le nouveau jeu sorti le 1er octobre. Ce n’est pas une surprise, mais le joueur qui le suit pourrait l’être.

Centre arrière John Brooks, qui n’a pas connu un bon début de saison 2021-2022, a la deuxième meilleure note globale en « FIFA 22 » avec un 78.

Les cinq autres Américains des clubs européens les plus en vue suivent Brooks. Le Top 10 est complété par un trio d’équipes nationales basées en MLS, qui comprend le défenseur central Aaron Long, absent depuis le 15 mai en raison d’une rupture du tendon d’Achille.

Il n’y a que deux joueurs sur la liste USMNT qui prennent également en compte le classement des meilleurs joueurs de l’équipe nationale américaine de « FIFA 22 » de moins de 21 ans : cette distinction revient à Gio Reyna (77) et Sergiño Dest (76).

La liste des 10 meilleurs USMNTers de moins de 21 ans suit également ci-dessous et ils sont tous basés à l’étranger, à l’exception de James Sands (NYCFC) et Jésus Ferreira (FC Dallas). Le nom du joueur qui ferme la marche pourrait faire sourciller : ancien joueur du FC Barcelone et actuel ailier marseillais Konrad de la Fuente (68).

Meilleurs joueurs de l’équipe nationale américaine dans ‘FIFA 22’

Nom Position club Âge Évaluation 1. Christian Pulisic LW Chelsea FC (ANG) 23 82 2. John Brooks CB VfL Wolfsbourg (ALLEMAGNE) 28 78 t-3. Zack Steffen GK Manchester City (ANG) 26 77 t-3. Gio Reyna CAME Borussia Dortmund (Allemagne) 18 77 t-3. Tyler Adams CM RB Leipzig (ALLEMAGNE) 22 77 t-3. Weston McKennie CM Juventus (ITA) 23 77 7. Sergiño Dest RB FC Barcelone (ESP) 20 76 t-8. Cristian Roldan MDP Sounders de Seattle (États-Unis) 26 75 t-8. Matt Turner GK Nouvelle-Angleterre (États-Unis) 27 75 t-8. Aaron Long CB NY Red Bulls (États-Unis) 28 75

Meilleurs joueurs de l’USMNT des moins de 21 ans dans ‘FIFA 22’