FIFA 21 What If Team 2 pronostics et date de sortie confirmée

La promotion What If FUT 21 se poursuivra cette semaine avec la sortie de What If Team 2, alors quels joueurs pourrions-nous voir inclus?

EA Sports a publié la toute nouvelle promotion What If pour FIFA 21 Ultimate Team la semaine dernière avec la sortie de Team 1, qui comprenait une équipe de onze joueurs, composée de quelques transferts de janvier et de joueurs de renom.

L’équipe FUT 21 What If Team 1 comprenait des joueurs comme le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante, l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho, le milieu de terrain d’Arsenal Martin Odegaard et le meneur de jeu sévillan Alejandro Gomez.

Que faire si les joueurs sont des cartes en direct, similaires aux têtes d’affiche, qui sont éligibles pour une mise à niveau OVR +2 unique en fonction de leur équipe remplissant les scénarios What If dans la vie réelle.

Les attaquants et les milieux de terrain obtiennent la mise à niveau de +2 OVR si leur club marque au moins 6 buts lors de leurs cinq prochains matchs de championnat national, tandis que les défenseurs et les gardiens de but reçoivent une mise à niveau de +2 OVR si leur club garde une feuille blanche lors de ses cinq prochains matchs de championnat national.

Que faire si le suivi des mises à niveau pour chaque joueur commence dès que leur objet est disponible dans FIFA Ultimate Team.

Alors, que pouvons-nous attendre de la FUT 21 What If Team 2? Et quels joueurs sont susceptibles d’être inclus?