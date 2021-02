FIFA 21 What If Team 1 confirmé avec Jadon Sancho et N’Golo Kante

FIFA Ultimate Team vient de remporter une toute nouvelle promotion, avec EA Sports qui lance What If pour FUT 21 avec la sortie de Team 1.

De nombreux fans de FIFA 21 Ultimate Team s’attendaient à ce que Winter Refresh commence après la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, juste après la très populaire promo Future Stars, mais EA Sports a plutôt décidé de créer et de lancer What If, une toute nouvelle promo pour FUT 21 .

La promo FUT 21 What If est lancée avec la sortie de Team One, avec des joueurs comme le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante, l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho et le milieu de terrain sévillan Alejandro Gomez inclus.

En outre, le milieu de terrain de Leeds United Raphinha a été libéré en tant que spécial What If SBC, tandis que l’attaquant de Sassuolo Francesco Caputo a été libéré en tant qu’objectif What If FUT 21.

Voici comment EA Sports décrit la nouvelle promotion What If FUT: « Une sorte de suivi spirituel des » Headliners « , » What If « explore les joueurs qui n’ont peut-être généralement pas attiré autant d’attention de la campagne dans cette FIFA, mais qui sont censés faire une grande différence pour leurs clubs tout au long de leurs campagnes nationales respectives.

« Contrairement aux éléments de joueur dynamiques vus dans À surveiller ou en tête d’affiche, What If introduit une nouvelle ride en présentant des objectifs axés sur l’équipe qui, si l’équipe réelle de ces éléments de joueur accomplit, verra ces éléments déjà améliorés obtenir un OVR supplémentaire de +2 augmentation des statistiques.

« Pour les milieux de terrain et les attaquants, le nom du jeu est que leurs équipes marquent 6 buts au total au cours de leurs 5 prochains matches de championnat (à compter du moment où ils sont sortis en jeu). Pour les défenseurs et les gardiens de but, l’objectif est d’enregistrer 1 but propre. feuille à tout moment au cours de leurs cinq prochains matches de championnat. Les éléments seront mis à jour le mercredi suivant après la conclusion de leurs cinq prochains matches de championnat national. «