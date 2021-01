Le 12e homme de l’équipe FUT 21 de l’année (TOTY) a été révélé ce soir, la superstar du FC Barcelone Lionel Messi ayant remporté le vote.

EA SPORTS a précédemment confirmé l’équipe complète de FIFA 21 TOTY Ultimate XI, avec Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Trent Alexander-Arnold et Manuel Neuer tous inclus dans un Ultimate XI.

Les notes complètes du FUT 21 TOTY ont également été révélées dans leur intégralité la semaine dernière, avec Cristiano Ronaldo (98), Robert Lewandowski (98), Bruno Fernandes (97) et Kylian Mbappe (97) ayant reçu les articles FUT 21 TOTY les mieux notés.

* Cliquez ici pour vous abonner à Level up! L’e-sport et le jeu sur les podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts et Spreaker. *

Mais dans le même temps, EA SPORTS a également confirmé les trois nominés pour le 12e homme FUT 21 TOTY, avec l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi, le milieu de terrain de Liverpool Thiago Alcantara et l’attaquant de Tottenham Hotspur Hueng-Min Son tous nommés. Le vote s’est ouvert le mardi 26 janvier à 20h GMT, mais les résultats sont maintenant connus et vous pouvez voir le gagnant ci-dessous.

EA SPORTS a également créé une surprise ce soir en révélant un certain nombre d’autres objets spéciaux TOTY nommés «Mentions honorables», avec des cartes spéciales comme Sadio Mane, Jack Grealish et d’autres!

Découvrez le 12ème homme confirmé de FUT 21 TOTY et la liste complète des joueurs FUT 21 TOTY ‘Honorable Mentions’ ci-dessous.

Le 12ème homme de FUT 21 TOTY, tel que décidé par la communauté FUT, est la superstar du FC Barcelone Lionel Messi, qui a reçu un objet FUT TOTY noté 98 avec des attributs remarquables.