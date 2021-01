FIFA 21 TOTW 15 confirmé avec Cristiano Ronaldo et Joshua Kimmich inclus

L’équipe FUT 21 TOTW 15 comprend deux sous-formes notées plus de 90, avec Cristiano Ronaldo et Joshua Kimmich tous deux inclus.

L’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a reçu une note de 94 après son inclusion dans FIFA 21 TOTW 15, l’attaquant de Old Lady marquant deux fois et enregistrant une passe contre l’Udinese en Serie A. le week-end dernier. Le milieu de terrain du Bayern Munich Kimmich est également inclus et a été récompensé par une carte en forme de 91, après avoir marqué une fois et aidé une fois lors de la victoire 5-2 des Bavarois contre Mayence 05 en Bundesliga.

L’attaquant de l’Inter Romelu Lukaku, l’attaquant du Celta Vigo Iago Aspas, le défenseur d’Arsenal Kieran Tierney, le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek et le défenseur de Burnley Ben Mee font également partie de la formation TOTW 15.

L’équipe FUT 21 TOTW 15 sera disponible en packs à partir de 18h, heure britannique, le mercredi 6 janvier 2021. L’équipe de la semaine EA SPORTS FIFA sera dévoilée et distribuée en packs à 18h, heure du Royaume-Uni, tous les mercredis de cette saison.

Voici l’équipe FIFA 21 Ultimate Team TOTW 15, confirmée par EA SPORTS le mercredi 6 janvier 2021 à 18h GMT, cette équipe est désormais en pack jusqu’au mercredi 13 janvier 2021 à 17h59 GMT.

GK: Bartlomiej Dragowski (Fiorentina)

CB: Ben Mee (Burnley)