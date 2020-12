Avec la sortie du FUT 21 TOTW 10 à 18 heures aujourd’hui, il semble probable que Kevin De Bruyne ne sera pas inclus

Bien que le milieu de terrain de Manchester City ait produit deux merveilleuses passes décisives en Premier League contre Burnley ce week-end, un match dans lequel l’équipe de Pep Guardiola a perdu 5-0, il semble très probable que le défenseur Benjamin Mendy sera le joueur de City inclus dans la FIFA. 21 line-up TOTW 10 à sa place.

L’arrière latéral français a marqué une belle volée dans ce match, et avec Riyad Mahrez inéligible pour une place TOTW en raison de son inclusion dans TOTW 8 récemment, l’ancien défenseur de l’AS Monaco est susceptible d’obtenir son premier en forme de FUT 21, avec De Bruyne passe à côté.

Alors, comment savons-nous cela avant la sortie du TOTW 10? Eh bien, un utilisateur de Reddit aux yeux d’aigle et un joueur de FIFA a pris des captures d’écran des cartes TOTW 10 « fuites » qui n’ont pas encore été publiées, ces cartes apparaissant dans la zone des cartes conceptuelles de FUT 21.

Ces cartes ont maintenant été supprimées de l’option de recherche de cartes conceptuelles dans FUT 21, et nous le savons parce que nous l’avons essayé et qu’elles ont été supprimées, mais les captures d’écran semblent légitimes.

Cependant, comme la gamme FUT 21 TOTW 10 n’a pas encore été officiellement confirmée, nous devrons attendre jusqu’à 18 heures GMT pour l’équipe finale confirmée.

Voici un résumé des fuites apparentes du TOTW 10, avec les évaluations en forme de fuite ci-dessous.