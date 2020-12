La dernière mise à jour du titre pour FIFA 21 est désormais disponible sur Xbox et PlayStation 4, avec des modifications des blocs AI et des étapes à venir sur la console.

La dernière mise à jour majeure du titre de FIFA 21 s’appelle Title Update 6. La mise à jour est d’environ 3 Go pour Xbox et PlayStation, et comprend un certain nombre de changements, y compris la façon dont l’IA va chercher à bloquer le ballon lors d’une tentative de bloquer un tir. par un porteur de ballon, ce dont la communauté des joueurs de la FIFA a parlé dans le passé.

Les étapes ont également été abordées dans la dernière mise à jour du titre pour FIFA 21, plus spécifiquement, la vitesse de sortie des joueurs après avoir effectué une étape. EA SPORTS a confirmé dans la dernière mise à jour qu’il avait réduit la vitesse de sortie après une étape ou une étape réussie en mouvement.

Cliquez ici pour vous abonner à Level up! L’e-sport et le jeu sur les podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts et Spreaker.

Il y a d’autres changements majeurs dans d’autres aspects et modes de jeu dans FIFA 21 dans la dernière mise à jour, notamment le gameplay, Ultimate Team, le mode Carrière, les clubs professionnels, Volta Football, FIFA Online et les améliorations audio et visuelles.

Voici les notes de mise à jour complètes confirmées pour la mise à jour 6 du titre FIFA 21, qui est désormais disponible sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5.

La dernière mise à jour du titre (Title Update 6) pour FIFA 21 est maintenant disponible Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (Origin / Steam), avec la mise à jour incluant les modifications ci-dessous.

Gameplay

Apporté les modifications suivantes: