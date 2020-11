FIFA 21 Record Breakers confirmé alors que la promotion FUT 21 Black Friday se poursuit

EA SPORTS a confirmé aujourd’hui (vendredi) les cinq premières cartes FUT 21 Record Breaker publiées dans le cadre de la promotion Black Friday.

La promo FIFA 21 Ultimate Team Black Friday a débuté jeudi cette année, un jour plus tôt que d’habitude, avec EA SPORTS publiant une équipe “ best of ” de TOTW comprenant certaines des meilleures formes publiées à ce jour dans FUT 21.

Juan Sebastian Veron (milieu), Dennis Bergkamp (milieu), Luis Hernandez (bébé) ont également été mis en ligne sur FUT 21 en tant que SBC Icon, avec Gerard Deulofeu de l’Udinese également confirmé en tant qu’objectif de joueur de Serie A.

Mais pour lancer la promotion FUT 21 Black Friday proprement dite, EA SPORTS a maintenant confirmé la sortie de cinq éléments spéciaux pour les joueurs Record Breaker, qui figureront dans des packs aux côtés de TOTW 9 et de l’équipe “ best of ” TOTW publiée hier.

Découvrez la version complète de FUT 21 Record Breaker ci-dessous, avec plus d’informations sur la campagne FUT 21 Black Friday.

Cette année, EA a créé plus d’incitation pour les joueurs à s’engager dans le jeu, avec la sortie d’un lot de 5 Record Breakers.

Essentiellement, les joueurs qui ont établi des records ou accompli des exploits quasi historiques grâce à des mises à niveau permanentes, deviennent disponibles aujourd’hui avec 5 autres Record Breakers rejoignant le plaisir dimanche à 14 heures GMT.