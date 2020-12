FIFA 21 next gen est sorti tôt sur PlayStation 5, Xbox Series X / S, pour les joueurs qui possèdent déjà l’édition actuelle de la génération.

Tous les joueurs qui ont déjà acheté la version actuelle de FIFA 21 pourront passer gratuitement à la version suivante du jeu via Dual Entitlement.

EA SPORTS avait précédemment déclaré que la prochaine génération de FIFA 21 serait publiée sur les toutes nouvelles consoles de nouvelle génération le vendredi 4 décembre, mais ils ont décidé de publier la nouvelle mise à niveau de nouvelle génération plus tôt que prévu, avec des joueurs qui ont déjà acheté la version actuelle de FIFA 21 sur Xbox One et PS4 en mesure de passer à la prochaine édition de la prochaine génération gratuitement, sur leurs nouvelles consoles de nouvelle génération.

Alors, comment les joueurs disposant d’une PlayStation 5 ou d’une Xbox Series S / X peuvent-ils passer à la prochaine génération de FIFA 21?

Pour obtenir la version nouvelle génération de FIFA 21 (en plus de la version actuelle), il vous suffit de vous connecter à votre console de nouvelle génération avec le compte de plateforme associé à votre copie Xbox One ou PlayStation 4 de FIFA 21, et vous Ensuite, vous pourrez accéder à FIFA 21 next gen via le PlayStation Store ou le Microsoft Store.

La taille de téléchargement sur Xbox Series S / X et PlayStation 5 est légèrement inférieure à 40 Go.

Tous les joueurs qui ont acheté FIFA 21 sur Xbox One et / ou PlayStation 4 peuvent obtenir gratuitement la prochaine génération de FIFA 21 et poursuivre leur progression depuis FUT et VOLTA. Si vous ne possédez pas la version actuelle de FIFA 21, l’édition autonome de nouvelle génération sera disponible le 4 décembre.