FIFA 21 Headliners Team 2 avec Erling Haaland et Son Heung-min

L’équipe 2 des têtes d’affiche de FUT 21 est sortie, avec Erling Haaland et Son Heung-min parmi les joueurs inclus.

Haaland et Son ont tous deux reçu 89 articles en tête d’affiche. Cependant, le joueur le mieux noté de la formation des têtes d’affiche de FIFA 21 Team 2 est l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, qui a reçu un élément de tête d’affiche classé 92.

L’ailier de Naples Hirving Lozano, l’arrière latéral de l’AC Milan Theo Hernandez, le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka et le défenseur de Séville Diego Carlos font également partie des joueurs inclus dans l’équipe 2 des têtes d’affiche de FUT 21.

La FIFA 21 Ultimate Team Headliners Team 2 sera en packs à partir de 18h GMT le vendredi 8 janvier, avec Team 1 sortant des packs à partir de cette heure.

L’équipe 1 des têtes d’affiche de FIFA 21 Ultimate Team comprenait le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes, le défenseur de fortune de Liverpool Fabinho, l’attaquant de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder, l’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha, l’attaquant de l’Atletico Madrid Joao Felix.

Découvrez toute l’équipe 2 des têtes d’affiche de FIFA 21 ci-dessous.

EA SPORTS a confirmé que si un joueur Headliners transfère / est prêté pendant la saison, l’objet Headliners restera dans son club précédent jusqu’à ce qu’il reçoive une FI dans son nouveau club ou que son nouveau club réalise une séquence de victoires de club à partir du moment où le joueur rejoint en avant.