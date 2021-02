L’équipe FUT 21 Future Stars 2 sera révélée plus tard dans la journée (vendredi), avec 14 joueurs prêts à recevoir des éléments de joueur fortement améliorés.

La promo FUT Future Stars est revenue pour FIFA 21 avec la sortie de l’équipe FUT 21 Future Stars Team 1 vendredi dernier, qui comprenait des éléments de joueur améliorés pour des jeunes comme Giovanni Reyna, Reece James et plus encore.

Mais EA SPORTS a déjà confirmé que la promo FUT 21 Future Stars se poursuivra pendant deux semaines, avec Future Stars Team 2 qui sera révélé et publié dans des packs le vendredi 12 février à 18 h GMT, la promotion devant se terminer le vendredi 19 février. .

Les fans de FUT pourraient également s’attendre à voir un autre Future Stars SBC et certains Future Stars Academy Players, qui peuvent être améliorés lorsqu’ils atteignent certains objectifs, ce qui reproduirait ce qui s’est passé l’année dernière dans FUT 20 avec les objectifs de Martin Odegaard et Daniel James Future Stars.

Avant la sortie de la FUT 21 Future Stars Team 2, Internet regorge de prédictions, de fuites et de joueurs probables de la Future Stars Academy.

Découvrez les dernières fuites et prédictions de FIFA 21 Future Stars Team 2 ci-dessous.

Comme pour toute promotion FIFA Ultimate Team, il existe toujours divers comptes de médias sociaux qui prétendent avoir reçu des informations « divulguées » avant sa sortie, et ce n’est pas différent avec la promotion FUT 21 Future Stars.