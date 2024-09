Le virus Oropouche a déclenché une alerte après que 21 citoyens américains de retour de Cuba ont été testés positifs. Jusqu’à présent, ce virus a été détecté en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les pays des Caraïbes.

Les symptômes courants du virus Oropouche comprennent une fièvre soudaine, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête aigus et des frissons. Les symptômes de la fièvre paresseuse peuvent durer généralement de deux à sept jours.

D’autres symptômes de la fièvre paresseuse comprennent une sensibilité à la lumière, des étourdissements, des douleurs derrière les yeux, des nausées, des vomissements et des éruptions cutanées, selon le Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies .

Au début de cette année, le Brésil a signalé le cas d’une femme enceinte infectée par le virus Oropouche. La fièvre paresseuse a été transmise au fœtus, entraînant sa mort. Cela soulève des inquiétudes quant à la propagation de la fièvre paresseuse chez les femmes enceintes et au risque potentiel pour leur bébé. Une enquête est en cours pour comprendre le risque de fièvre paresseuse chez les femmes enceintes.

Jusqu’à présent, il n’existe aucun médicament pour Oropouche Traitement antiviral Seuls les symptômes peuvent être traités et réduits sous la supervision d’un professionnel de la santé.

Selon le Centres pour le contrôle et la prévention des maladiesle meilleur conseil pour prévenir la fièvre paresseuse est de « prévenir les piqûres de moucherons et de moustiques ». En outre, portez des vêtements couvrant le corps comme des t-shirts à manches longues et des pantalons longs. Il est conseillé aux femmes enceintes d’éviter de se rendre à Cuba.