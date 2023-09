Fiesta pour les sens – Shaw Local

Rendant hommage à ses ancêtres, Sarah Castro parcourt le défilé des Fiesta Days le samedi 16 septembre 2023. Le défilé a commencé à Rock Falls avant de se terminer à Grandon Plaza à Sterling. (Alex T. Paschal)

Le défilé annuel des Sauk Valley Fiesta Days est littéralement un régal pour les yeux, les oreilles et le nez.

Parlons des tacos. Je vais plonger un peu (pas particulièrement difficile ou pénible) quand je dis que la cuisine mexicaine est probablement dans une bataille avec l’Italie pour la cuisine préférée de nombreuses personnes, et plus définitivement de nous de la vallée de Sauk. Les rues des villes jumelles étaient pavées de queso samedi alors que les vendeurs installaient leurs tentes et leurs grillades et proposaient des plats favoris tels que des tostadas, des tacos et des burritos chargés des nombreuses viandes succulentes, sauces et fromages qui font remplir les glandes salivaires de Defcon 1.

Les odeurs de charbon de bois et d’oignons piquants vous rappellent à elles seules pourquoi Dieu a créé les nez.

Les sites touristiques allant d’ancestraux à alarmants étaient les plus remarquables. Plusieurs groupes étaient vêtus de costumes autochtones rendant hommage à leurs racines. Habillés à la mode aztèque, les marcheurs rendaient visite aux gens le long du parcours et les vaqueros, ou cowboys mexicains, étaient assis au sommet de leurs chevaux drapés aux couleurs du pays.

Des personnages effrayants de deux maisons hantées locales ont également fait connaître leur présence avec d’horribles masques et d’intimidantes armes de mini-destruction. Certains se sont même arrêtés le long de la route pour saluer les jeunes. Terrifiant !

Ce que ces deux groupes avaient en commun, c’étaient des couleurs vives, la fierté d’eux-mêmes et un sentiment de communauté.

Bien sûr, tout défilé qui mérite d’être étendu pour sauver une place n’est rien sans musique et, surtout, sans fanfares. Les écoles de Rock Falls, Sterling et Polo ont toutes joué tout au long du parcours, et de la musique traditionnelle émanait des nombreux chars et camions qui sillonnaient les rues. Les pilotes bas grondaient avec les V8, et les rires et les bavardages des amis et de la famille créaient un bourdonnement constant tout au long du parcours.

J’ai couvert pas mal de défilés, et entre nous, ça perd certainement de son éclat quand on ne le voit plus avec les yeux libres d’un enfant. Mais les vieux chiens peuvent apprendre de nouveaux tours, et peut-être ai-je trop souvent négligé les détails, la signification et les raisons de la parade classique. C’est une vitrine de ce qu’une communauté a, a à offrir et dont elle est fière.

