Fiery Gordon Ramsay s’apprête à marquer son moment télévisé viral ‘Idiot Sandwich’

GORDON Ramsay est sur le point de créer encore plus de pâte en déposant son “Idiot Sandwich”.

Le chef fougueux dit qu’il a été supplié par les fans de reconstituer le sketch de James Corden The Late Late Show en 2015.

Le clip de Hell’s Cafeteria, qui a été visionné 13 millions de fois, a vu Gordon, 56 ans, gifler deux morceaux de pain autour de la tête de l’animatrice de télévision américaine Julie Chan et l’a qualifiée de “Idiot Sandwich”.

La marchandise en Amérique – y compris les cache-oreilles qui ressemblent à deux tranches de pain – est déjà en vente.

Un initié de la télévision a déclaré: “Étant un homme d’affaires avisé qui est prêt à rire, Gordon tient à amener le phénomène au Royaume-Uni.”

Il arrive dans une période chargée pour Gordon avec Next Level Chef qui fait ses débuts sur ITV et une deuxième série de Future Food Stars sur BBC1 qui devrait sortir sur les écrans.

Lors d’une visite de suivi à The Late Late Show, Gordon a déclaré à l’hôte James: «Ma fille Tilly faisait des révisions pour les examens et ses amis étaient là et ils ont tous sauté dès que je suis entré, ont attrapé le pain et ont dit: « S’il vous plaît, s’il vous plaît, monsieur Ramsay, traitez-moi d’idiot sandwich ».

“Que diable? C’est devenu fou.