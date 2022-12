Fierté polynésienne : Voyage en canoë de trois jours au milieu du Pacifique

RAPA NUI, Chili (AP) – Les causes sont louables, le parcours est intimidant – près de 500 kilomètres (environ 300 miles) à travers une partie de l’océan Pacifique dans un grand canoë.

Il s’agit du Hoki Mai Challenge, qui a débuté samedi à Rapa Nui, un territoire du Pacifique faisant partie du Chili et plus connu sous le nom d’île de Pâques.

L’événement consiste en un voyage en canoë au cours duquel neuf Rapanuis, deux Chiliens et un Hawaïen cherchent à sensibiliser à l’importance des femmes dans le monde, à promouvoir la protection de l’environnement et à célébrer l’union des îles de Polynésie.

Les 12 athlètes s’entraînent six jours par semaine depuis la mi-septembre, se préparant pour un voyage qui les mènera de Rapa Nui à Motu Motiro Hiva, une autre île du milieu du Pacifique appartenant au Chili.

“Ce ne sera pas facile”, a déclaré Gilles Bordes, coordinateur de Hoki Mai. “Trois jours et trois nuits.”

Bordes a déménagé à Rapa Nui plus tôt cette année, mais il vit en Polynésie depuis trois décennies, consacrant une grande partie de son temps à l’aviron.

“Je suis très reconnaissant à tous les Tahitiens de m’avoir appris leur culture et comment ramer”, a-t-il déclaré. “Je viens de France, mais ils m’ont accepté et m’ont permis de partager cela avec eux.”

Hoki Mai poursuit trois objectifs. Le premier est de mettre à l’honneur le canoë-kayak en Polynésie, pratiqué depuis des siècles. La seconde concerne l’environnement. Motu Motiro Hiva – également appelé Salas y Gómez – est une île inhabitée, mais ses terres et les eaux environnantes ont été affectées par la pollution.

Le troisième objectif concerne l’égalité des sexes. L’équipe portera un petit moai féminin – l’une des anciennes statues pour lesquelles l’île de Pâques est célèbre – pour sensibiliser à l’importance des femmes dans le monde. Une plus grande statue – sculptée par un artisan local pour Hoki Mai – sera transportée au Motu Motiro Hiva en mars.

Pendant le voyage, l’aviron se fera en relais : des groupes de six rameront pendant environ quatre heures, puis seront remplacés par l’équipe suivante. Ceux qui ont besoin de se reposer le feront dans un navire de la marine chilienne escortant le canoë.

“La formation a été difficile, surtout pour ceux d’entre nous qui sont moins expérimentés”, a déclaré Konturi Atán, un historien de 36 ans.

Atán a déclaré qu’un membre d’équipage l’avait invité à se joindre il y a quelques mois alors qu’il pagayait sur un canoë pour une personne.

« Il m’a dit : j’ai besoin que tu viennes les mardis et jeudis pour nous aider ; nous manquons de suffisamment de personnes pour nous entraîner », a déclaré Atán, qui a ramé avec eux, partagé un repas, puis a dit « oui » pour participer au défi.

Les jours d’entraînement, ils ont souvent commencé avant l’aube pour s’habituer à l’obscurité à laquelle ils seront confrontés pendant une grande partie du Hoki Mai.

«Nous avons pratiqué l’aviron la nuit, nous nous sommes entraînés à dormir peu, nous nous sommes entraînés tous les jours. Gym, aviron, gym, aviron, gym, aviron. Sauf le dimanche, quand nous nous reposons », a déclaré Atán.

La spiritualité et le sacré sont omniprésents à Rapa Nui, notamment avec des rituels culinaires et des chansons sur leur histoire. Le sport intègre également la spiritualité.

Quelques jours avant le voyage, le canoë construit pour Hoki Mai a été béni avec un “umu”, qui consiste à cuisiner sous terre avec des pierres chaudes lors d’une cérémonie sacrée.

“Nous l’avons fait avec un poulet blanc”, a déclaré Atán. « C’est quelque chose de spirituel. Manger un morceau est un lien avec nos racines.

Leur héritage culturel est également lié aux moai, comme celui qu’ils emporteront avec eux au Motu Motiro Hiva.

Les moai sont peut-être les symboles les plus reconnaissables de Rapa Nui.

Taillées dans la pierre volcanique entre 1000 et 1600 après JC sur les pentes du volcan Rano Raraku, elles représentent les ancêtres des différents clans dont les descendants habitent encore Rapa Nui. Ils ont été placés sur des plates-formes cérémonielles appelées “ahus” avec leurs torses face à l’île pour assurer leur protection. Ils ont attiré l’attention internationale en octobre après qu’un incendie a endommagé des dizaines d’entre eux.

Les ahus ont été construits à d’autres endroits en Polynésie, mais les moais sont exclusifs à Rapa Nui. Le lien entre les îles voisines est toujours fort. Rapa Nui, Tahiti, Hawaï et même la Nouvelle-Zélande partagent des similitudes linguistiques et d’autres caractéristiques.

Maintenant, avec Hoki Mai, on s’attend également à ce que ces liens s’étendent au-delà de la Polynésie. C’est pourquoi le Rapanui et l’Hawaii rameront avec deux Chiliens « continentaux », car les locaux identifient ceux qui viennent du continent chilien en Amérique du Sud.

« L’idée du canoë, c’est aussi l’union », disait Gilles Bordes. « Six personnes font la même chose pour aller de l’avant. L’union des cultures. C’est pourquoi les Chiliens vont ramer, pour montrer qu’ensemble nous pouvons avancer vers un avenir meilleur.

