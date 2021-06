Fierté mars 2021 – Des milliers de personnes avec des drapeaux et des pancartes se rendent dans les rues de New York pour défiler afin de clôturer le mois de la fierté

Des MILLIERS de supporters ont poussé la peinture de la ville en rouge à un autre niveau alors qu’ils remplissaient les rues de New York de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel pour la marche des fiertés de cette année.

Après que Covid l’année dernière a mis fin aux célébrations habituelles, d’innombrables manifestants vêtus de couleurs vives ont aujourd’hui fait sentir leur présence dans tout New York.

Des milliers de personnes ont envahi les rues de New York pour la marche des fiertés

Le sénateur Chuck Schumer a été photographié lors du défilé

Des foules de personnes ont été photographiées dans les rues de la ville agitant des drapeaux et des pancartes LGBTQ – et une personne a même teint sa barbe de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel pour l’occasion.

Le défilé annuel est à nouveau virtuel cette année et est présenté comme une émission télévisée spéciale, car les restrictions pandémiques désormais levées étaient toujours en vigueur au moment de sa planification.

Mais des milliers de personnes ont quand même participé à la marche des fiertés en portant des tenues colorées alors que le soleil se couche.

Le sénateur Chuck Schumer a été photographié parmi la foule, souriant tout en tenant un mégaphone et un drapeau arc-en-ciel.

Le premier événement a eu lieu il y a 51 ans en 1970, pour marquer le premier anniversaire des émeutes de Stonewall.

Au cours de l’été 1969, la police a perquisitionné le Stonewall Inn, un bar du Greenwich Village de la ville qui était un refuge pour la communauté LGBTQ.

À l’époque, l’homosexualité était illégale et les bars et restaurants pouvaient être fermés pour avoir employé des homosexuels ou servir des clients homosexuels.

Bien que les descentes de police dans les établissements gays soient habituelles à cette époque, les clients ont décidé de riposter le 27 juin 1969, lorsque la police a ciblé le bar pour la deuxième fois en une semaine.

Les émeutes et les manifestations ont duré plusieurs nuits et ont marqué un tournant pour le mouvement des droits des homosexuels.

Malgré un taux d’infection à Covid plus faible et avec plus de la moitié de la population américaine vaccinée, les organisateurs de la marche de la fierté de New York ont ​​déclaré que les améliorations étaient arrivées trop tard pour modifier leurs plans pour une performance télévisée et diffusée en direct.

« Parce que nous diffuserons, nous avons pu vraiment mettre en évidence certains aspects de notre communauté que vous ne pouvez normalement pas voir lors d’une marche régulière ici », Sue Doster, coprésidente de Heritage of Pride, qui met en scène la marche, dit.

Le thème de la marche, présenté comme « le combat continue », se concentre sur le « combat pour des droits égaux et équitables pour tous les membres de la famille LGBTQIA ».

Les célébrants de la fierté se sont également réunis pour PrideFest – une foire de rue avec des vendeurs, de la nourriture et des divertissements à Manhattan.

Pendant ce temps, les stars de RuPaul’s Drag Race All Stars ont assisté hier à la célébration de la Youth Pride au 14th St. Park.