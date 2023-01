Fierté et joie de l’Illinois ? Un groupe d’entreprises d’État de premier plan plaide en faveur d’un allégement fiscal pour les ours – Shaw Local

Alors qu’un projet de loi qui accorderait aux Bears de Chicago un allégement massif de l’impôt foncier à Arlington Park émerge à Springfield, la franchise NFL a un soutien majeur dans son coin.

Le discours de lobbying du président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l’Illinois, Todd Maisch, auprès des législateurs est pratiquement une version de la chanson de combat “Bear Down, Chicago Bears”, qui proclame l’équipe comme la “fierté et la joie de l’Illinois”.

« Ils méritent leur place devant le législateur. Ils sont un énorme moteur économique et une source de fierté pour l’État. Ils méritent donc tout ce qu’ils peuvent obtenir », a déclaré Maisch, dont l’organisation propose un projet de loi qui créerait un nouveau programme d’incitation économique que les Bears et les grands promoteurs pourraient exploiter pour payer moins que le montant normal des taxes foncières sur un site donné.

Bien que le soutien de la chambre au mécanisme de financement proposé des paiements tenant lieu d’impôts suggère au moins un soutien implicite à la relocalisation suburbaine d’un ours, Maisch a déclaré qu’il ne prenait pas parti entre Arlington Heights et Chicago.

“Nous pensons qu’il est vraiment, vraiment important que les Bears restent dans l’état de l’Illinois, et il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas être ici. J’adorerais s’ils pouvaient trouver un moyen de s’entendre avec la ville de Chicago, mais il ne semble pas que cela se produira », a déclaré Maisch. « Ça va être difficile. Ça va être désordonné. Soyons honnêtes.”

La principale organisation de défense des entreprises de l’État et les Bears dirigent une coalition en faveur de l’outil de financement dit PILOT qui permettrait aux développeurs de «méga projets» – ceux d’une valeur d’au moins 500 millions de dollars – d’effectuer des paiements négociés aux organismes fiscaux locaux au lieu de le montant total des taxes foncières. D’autres qui ont signé le plan sont l’Association des constructeurs de routes et de transports de l’Illinois et la Chambre de commerce hispanique du nord-ouest.

La coalition a publié un projet de loi, mais elle n’a pas encore identifié de parrain du projet de loi.

Cela survient alors qu’un nouveau mandat pour l’Assemblée générale a commencé et que les Bears se préparent à conclure l’accord dans les semaines à venir sur un projet d’achat de 197,2 millions de dollars de la propriété de l’hippodrome de 326 acres à Arlington Heights.

Mais la fermeture prévue de l’équipe avec Churchill Downs Inc. n’est qu’un élément de son processus de diligence raisonnable en cours qui comprend également l’obtention des approbations gouvernementales nécessaires pour son stade proposé de 5 milliards de dollars et son réaménagement à usage mixte – et trouver un moyen de payer pour tout cela – avant le premier coup d’envoi qui pourrait être dans au moins une décennie.

Alors que le club s’est engagé à financer en privé la construction du stade lui-même, les cuivres des Bears recherchent une aide publique pour les coûts d’infrastructure sur un site tentaculaire qu’ils ont envisagé comme un «quartier de divertissement 365 jours par an».

«Comme nous l’avons dit publiquement, la certitude en matière d’impôt foncier est nécessaire pour que le projet d’Arlington Park aille de l’avant. Nous continuons à faire preuve de diligence raisonnable sur la manière dont cela peut être accompli », a déclaré le porte-parole des Bears, Scott Hagel, dans un communiqué. «Nous, et de nombreux autres développeurs et organisations, soutenons des mécanismes comme le méga projet PILOT car il fournit un paiement négocié aux organismes fiscaux locaux qui dépasserait les revenus qu’ils reçoivent actuellement de la propriété tout en offrant une sécurité fiscale au développeur. Cet outil est actuellement utilisé dans de nombreux autres États et serait précieux pour rendre l’Illinois plus compétitif en attirant et en retenant les mégaprojets qui créent des milliers d’emplois et d’opportunités économiques dans notre État.

En vertu du projet de loi, les grands réaménagements comme le projet Bears ‘Arlington Park seraient éligibles à un gel d’évaluation de 23 ans, avec la possibilité d’une prolongation de 17 ans. Au lieu de payer plus d’impôts à mesure que la propriété prend de la valeur, les Bears effectueraient des paiements annuels qui sont négociés dans un accord incitatif avec Arlington Heights.

Ces paiements, fixes ou sujets à ajustement, seraient distribués par le village à d’autres districts fiscaux locaux à des pourcentages égaux à leur part proportionnelle des impôts fonciers.

Les montants et les conditions de l’accord seraient examinés lors d’une audience publique à la mairie avant que le conseil du village ne vote, mais les autres organismes fiscaux, y compris les écoles, n’obtiendraient pas de siège à la table des négociations.

Les partisans disent que l’arrangement n’entraînerait pas une augmentation des impôts fonciers locaux.

Les gouvernements locaux “n’ont pas à augmenter les impôts parce qu’ils perçoivent déjà tous les impôts qui sont les mêmes”, a déclaré Christian Beaudoin, chercheur et responsable du marketing chez Jones Lang LaSalle, société de courtage immobilier basée à Chicago, qui conseille le Porte sur le projet de stade. « Simplement, il y a une compensation sur les taxes qui seraient payées sur la nouvelle parcelle. Donc, tout le monde est en quelque sorte guéri de ce qu’il avait avant. Il y a juste un nouveau colis qui a une valeur plus élevée. Ces taxes sont réduites.

Beaudoin n’a pas fourni d’estimation du montant que les Bears pourraient économiser au cours de l’incitatif.

De tels programmes de compensation de l’impôt foncier – qu’ils s’appellent PILOT, PILT ou autre chose – sont utilisés dans 35 autres États, a-t-il déclaré. Le plus souvent, les programmes ont été utilisés comme incitations pour les grandes usines de véhicules électriques, les usines de batteries et d’autres fabricants.

Mais une équipe de la NFL ou un développement à usage mixte ?

“Pas que je sois personnellement au courant”, a déclaré Beaudoin. “Je n’ai pas vu cela utilisé pour un développement à usage mixte.”

Cela fait partie de ce qui pourrait rendre PILOT difficile à vendre à Springfield, où il y a déjà eu une résistance à l’aide financière de l’État.

Inséré dans un projet de loi créant un fonds d’attraction pour les grandes entreprises de 400 millions de dollars plus tôt ce mois-ci, un libellé interdisait “des incitations économiques à une organisation sportive professionnelle qui déplace ses opérations d’un endroit de l’État à un autre endroit de l’État”.

Mais les partisans des Bears tels que Maisch prévoient de présenter un argumentaire économique aux législateurs sceptiques.

“Le législateur décidera quel est l’équilibre approprié”, a déclaré Maisch. «Mais les Bears sont un énorme atout pour l’État de l’Illinois et ils méritent toutes les occasions de faire valoir leur point de vue et de dire que nous voulons être dans l’Illinois, nous voulons avoir cet atout de développement économique qui existera probablement pour les 50 prochaines années. Et donnez-nous notre juste chance de convaincre la législature que c’est une très bonne idée.

https://www.dailyherald.com/news/20230128/pride-and-joy-of-illinois-leading-state-business-group-makes-case-for-bears-tax-break