Fierté du Kentucky: Jamal Murray a livré pour les Nuggets dans le match 1, mais le match 3 appartenait à Devin Booker des Suns

PHOENIX – Devin Booker a marqué ses premiers points sur un coureur dans la voie, un tir que les gardes des Suns pratiquent avant chaque match, si doux qu’il semblait presque se dérouler au ralenti. Jamal Murray de Denver a rapidement répondu, dribblant à droite et frappant un sauteur en retrait.

Ce sont des produits du Kentucky. Deux des meilleurs gardiens de la NBA. Seulement 26 ans. Murray a joué dans le premier match de cette série de demi-finales de la Conférence Ouest. Mais le match 3 appartenait à Booker.

Dans une situation incontournable vendredi soir, Booker a marqué 47 points pour porter les Suns à une victoire de 121-114 sur les Nuggets. Le garde de huitième année a frappé 20 des 25 du terrain et a délivré neuf passes décisives. Il a été l’agresseur du début à la fin. Murray a terminé avec un sommet d’équipe de 32 points.

Denver détient toujours une avance de 2-1, mais cette série est devenue beaucoup plus intéressante. Le match 4 est dimanche et Booker et Murray joueront probablement à nouveau des rôles importants.

Kenny Payne ne s’attendrait à rien de différent.

L’entraîneur de l’Université de Louisville a recruté Booker et Murray lorsqu’il faisait partie de l’équipe de John Calipari à l’Université du Kentucky. Il connaît bien leurs jeux. Il sait ce qui motive les gardes et ce qui fait leur succès. Payne a partagé cela lors d’une récente conversation avec L’athlétisme. Il a commencé avec Booker.

« Je vais vous raconter cette histoire à propos de Devin qui le sépare, à mon avis, de tout le monde », a déclaré Payne par téléphone.

C’était en 2016, peu de temps après que Booker ait terminé une saison recrue au cours de laquelle il avait en moyenne 13,8 points pour une équipe de Phoenix à 23 victoires. Payne était dans son bureau britannique en train de parler avec deux familles lorsque Booker, qui n’avait pas encore 20 ans, est entré.

« Allez », a déclaré Booker, selon Payne. « Descendons. Allons nous entraîner.

«Devin», a déclaré Payne. « J’ai des gens ici. Dis bonjour. »

Booker s’est présenté. Il se tourna vers Payne. « Allons-y, dit-il.

Payne est sorti avec Booker. L’assistant du Kentucky de l’époque n’était pas surpris que Booker connaisse un solide départ en NBA. Lorsque le père de Booker, Melvin, avait déposé son fils pour sa première année d’université, il avait dit à Payne qu’il reviendrait dans quelques années pour le récupérer. Trente jours plus tard, Payne a appelé Melvin Booker et lui a dit qu’il n’aurait pas besoin d’attendre aussi longtemps. Devin était un pro.

Booker était connu comme un buteur, mais Payne s’est vite rendu compte que c’était sa mentalité qui le séparait. Pendant ses années de lycée dans le Mississippi, Booker avait toujours joué contre des joueurs plus âgés, selon les ordres de son père. Cela a produit une maturité et une confiance qu’il a portées sur et en dehors du terrain. De plus, il n’avait pas peur de travailler. Payne a ce dicton: «Est-ce que l’entraînement vous bat? Ou êtes-vous en train de battre l’entraînement ? » Booker était déterminé à battre chaque entraînement.

Ce jour-là en 2016, Booker est allé droit au but. « C’est déjà arrivé », a-t-il dit.

« De quoi parles-tu? » dit Payne.

« Je l’ai déjà vu », a déclaré Booker. « Je n’ai qu’à ouvrir les yeux. »

Booker a déclaré à Payne que même s’il venait de terminer sa première saison, il avait réalisé son potentiel. Il allait à un NBA All-Star. Un joueur au salaire maximum. Un champion. Il ne s’agissait pas de simais quand. Et c’est le point que Payne veut faire passer.

« Toutes ces choses », a déclaré Payne, « il les a fait exister. C’est qui est Devin Booker. «

Booker l’a fait en première mi-temps vendredi. Murray l’a ramassé dans la seconde.

En baisse de 67-52 à la mi-temps, le garde de Denver est passé devant un écran de Nikola Jokić et a reculé, attirant l’attaquant de 6 pieds 11 pouces Deandre Ayton vers le périmètre. Murray a dribblé entre ses jambes, a reculé et a tiré un sauteur de 19 pieds. Bruissement.

La prochaine fois, Murray a de nouveau retiré Ayton. Il a percé un 3. Après une victoire dans le premier match au cours de laquelle Murray avait marqué 34 points, l’entraîneur de Denver, Michael Malone, a félicité le garde pour avoir frappé de gros coups, concluant par « C’est un mauvais homme ». Au troisième trimestre de vendredi, cela a été affiché. À 5 minutes de la fin, Murray a conduit à gauche et a marqué pour donner à Denver une avance de 79-78.

Comme Booker, Murray était arrivé au Kentucky avec une maturité peu commune. Payne a déclaré que Roger Murray avait fait un travail incroyable en protégeant son fils, classé premier tireur de sa classe.

« Et quand je dis protéger, il vivait dans une maison où il y avait une structure, il y avait des choses que les enfants normaux de cet âge ne traversaient pas », a déclaré Payne. « Par exemple, Jamal devait méditer un certain nombre de fois par jour. Il n’avait pas de télé. Il n’avait pas d’ordinateur. Il n’avait pas de téléphone portable, alors Jamal devait vraiment s’occuper de substance, vraiment d’universitaires. Pour le basket, sa formation était sérieuse. Son haltérophilie était sérieux.

Murray s’est inscrit au Royaume-Uni pendant la saison 2015-16, un an après Booker. Dès le début, il s’est révélé être un marqueur d’élite, avec une moyenne de 20 points par match. Jouant avec le remarquable meneur de jeu Tyler Ulis, Murray a également appris à jouer sur le ballon et à l’extérieur, une compétence qui a facilité sa transition vers la NBA.

« C’était une boule d’énergie qui était vraiment avancée pour mettre le ballon dans le panier, mais il était également avancé sur les écrans de balle du milieu », a déclaré Payne. «Il pouvait marquer de n’importe où, mais si vous le placiez en haut de la touche et que vous lui placiez un écran de balle, il pourrait manœuvrer le jeu d’une manière qui causerait des problèmes de défense. Et c’était quelque chose d’unique. »

Parfois, le match Booker / Murray a semblé personnel. Comme une rivalité, même s’ils ne se surveillent pas tout le temps. Lors d’une victoire à Phoenix en 2018 dans laquelle Booker avait 30 points (Murray en avait également 30), Booker a célébré la « Blue Arrow » de Murray après avoir réussi plusieurs gros coups. Booker a avoué à l’époque: « Je ne faisais que déconner, mec. »

Lors de la victoire de Denver dans le premier match, Murray avait réussi 13 des 24 tirs dont six 3. Lors de la conférence de presse d’après-match, un journaliste a mentionné à Booker que Murray semblait être « en mission de type personnel ».

Booker a répondu : « Je ne ressens pas ça. »

Il a précisé plus tard.

« Ouais, c’est compétitif », a déclaré Booker à propos de sa relation avec Murray. « C’est un grand respect l’un pour l’autre. Il m’a manqué d’être sur le terrain (alors qu’il se remettait d’une opération du LCA), il lui manquait beaucoup de temps. (Mais) le voir revenir en bonne santé et pouvoir concourir à un haut niveau, je suis content pour lui.

Selon Statmuse, Murray a marqué plus de points contre Phoenix que toute autre équipe de la NBA, 21,1 points par match. Et tandis que Booker a remporté plus d’honneurs individuels (trois hochements de tête All-Star au zéro de Murray), Murray était 15-2 en confrontations en tête-à-tête contre Booker entrant vendredi. (Cela n’inclut pas la victoire de Denver à Noël dernier au cours de laquelle Booker est parti après quatre minutes à cause d’un problème à l’aine.)

« La seule chose à propos des gars du Kentucky, en particulier ces deux gars, ils sont féroce concurrents », a déclaré Payne. « Ils ne reculent pas. Ils vont s’attaquer l’un à l’autre. À la fin de la série, ils vont s’étreindre, rire, plaisanter et redevenir frères, mais pendant ce temps, une bataille se déroule. Lequel va imposer sa volonté ? Pas seulement sur l’autre, mais sur la partie gagnante et perdante.

Avec le match 3 dans le doute, Booker n’a pas bronché. Au quatrième quart, il a réussi ses cinq tentatives, élevant les Suns devant une foule locale enthousiaste. De l’autre côté, Murray s’est refroidi, manquant 7 sur 8, dont trois points ouverts à 3 points qui auraient ramené les Nuggets à moins de quatre points à chaque fois.

« J’ai encore raté quelques tirs ouverts, donc ça craint », a déclaré Murray, qui n’a réussi que 13 tirs sur 29. « J’ai eu froid au quatrième et cela ne peut pas arriver. »

Lors de la conférence de presse d’après-match de vendredi, Booker a déclaré qu’il essayait toujours de trouver l’équilibre entre être agressif et impliquer tout le monde. Charge de travail? Son corps se sent bien. Pression? C’est tout ce qu’il sait.

Après la dernière question, Booker a quitté la salle des médias et a marché dans un couloir vers le parking. Il a salué Josh Bartelstein, récemment nommé PDG de l’organisation. « Retournez-y dimanche », a déclaré Booker.

Avant de partir, Booker a été interrogé sur sa conversation avec Payne. Celle après sa saison recrue dans laquelle il a prédit un succès futur.

Vous souvenez-vous que?

« Oui », a déclaré Booker L’athlétisme.

Qu’est-ce qui vous a fait voir ça à un si jeune âge ?

« Mec, ça a toujours été mon approche », a déclaré Booker. « Kenny était l’un de ces gars qui m’a aussi insufflé cette confiance. C’est lui qui travaillerait le plus dur pour y parvenir, alors je lui ai dit mes rêves, je lui ai dit ce que je voulais faire. Et il s’est déplacé en conséquence à partir de là. Il va le minimiser, mais il est une grande partie de la raison pour laquelle je suis là où je suis maintenant.

ALLER PLUS LOIN Devin Booker est devenu nucléaire, et pour la plupart, Denver n’a rien fait pour l’empêcher

