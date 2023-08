Fierté de la RAF… 6 500 pieds sous les vagues: un avion de chasse F-35B est vu sur le fond marin après un décollage humiliant et avorté du porte-avions alors que le rapport sur l’incident est publié

Une image fantomatique montrant un avion de chasse britannique à 6 500 pieds sous les vagues a été publiée dans un rapport sur son humiliant décollage avorté de porte-avions.

Le F-35B Lightning II de la RAF, d’une valeur de 64 millions de livres sterling, a abandonné le HMS Queen Elizabeth en Méditerranée orientale le 17 novembre 2021.

Un mois plus tard, l’avion de guerre a été récupéré lors d’une opération de sauvetage secrète menée par des équipages britanniques, américains et italiens, pour éviter que son radar et ses capteurs sophistiqués ne tombent entre de mauvaises mains.

Un rapport de 148 pages du ministère de la Défense, publié le 10 août, détaille l’incident coûteux qui s’est produit après qu’un couvercle de protection se soit logé dans l’admission du moteur de l’avion de combat. Heureusement, le pilote a pu s’éjecter et a depuis repris le vol.

L’image sonar de l’avion à l’envers sur le fond marin fait partie du rapport partiellement expurgé détaillant la chronologie et l’enquête sur l’incident.

Le jet a subi un dysfonctionnement lors de l’accélération sur la rampe du poste de pilotage avant que le pilote ne s’éjecte lorsque l’avion a atteint le sommet

On voit le jet disparaître au-dessus du porte-avions et le parachute du pilote flotte en vue dans des images divulguées de l’accident

Le rapport, intitulé « Enquête de service sur la perte du F-35B Lightning ZM152 (BK-18) du 617e Escadron de la RAF », explique : « Le navire opérait dans l’est de la Méditerranée, au large de la côte nord de l’Égypte.

«Alors que l’avion quittait l’extrémité de la rampe du poste de pilotage, le pilote s’est éjecté et a atterri sur le pont. L’avion a percuté la mer et a ensuite coulé. Le pilote n’a subi que des blessures mineures et a depuis repris le vol.

L’avion a pu être récupéré et renvoyé au Royaume-Uni.

Le rapport détaille: «Après être tombé à la mer, le BK-18 a flotté à côté du navire pendant une courte période avant de couler par la suite.

« Il a ensuite été découvert intact, renversé sur le fond marin, à une profondeur de 2 000 m, avec quelques pièces mineures telles que le siège éjectable détaché mais proche de la cellule.

« Une opération de sauvetage a récupéré l’avion et tous les objets détachés, puis les a ramenés au Royaume-Uni. »

Une photo dans le rapport montre le jet, BK-18, le 16 novembre 2021 (un jour avant l’incident) avec une flèche pointant vers le couvercle d’admission vide gauche juste visible dans l’admission

Le rapport montre une image de l’ébauche d’admission gauche, la cause de l’accident, récupérée sur le site de l’accident

Le rapport montre le lancement du BK-18 depuis le HMS Queen Elizabeth le 14 novembre 2021

Le rapport conclut que le cache d’admission gauche, un couvercle rouge conçu pour protéger le moteur des corps étrangers avant le vol, n’avait pas été retiré et a par conséquent été aspiré dans le moteur, provoquant une perte de puissance au décollage.

Le F-35B a atteint le point de décollage du saut à ski, mais ne produisait pas assez de poussée pour s’envoler. Il a plongé au bout de la rampe et a plongé dans la mer.

Le rapport indique: «L’une des caméras a montré l’avion flottant à la surface, semi-immergé jusqu’à la verrière, mais avec les ailes, la queue, le ventilateur de levage et les portes auxiliaires au-dessus du niveau de l’eau.

« Plusieurs témoins ont vu un » gros objet rouge « poussé vers le haut et hors de la prise auxiliaire au-dessus de l’avion. Le bateau de mer a été envoyé pour récupérer les débris qui ont ensuite été identifiés comme étant l’ébauche d’admission gauche du BK-18.

Le document confirme que le pilote a échappé à des blessures graves.

Il se lit comme suit : « Le FDO (Flight Deck Officer) a été le premier à arriver à l’emplacement du pilote. À part quelques-uns, le pilote semblait indemne, pleinement conscient et de bonne humeur. Le pilote tenait à se lever, déclarant qu’ils allaient bien. Le FDO a aidé le pilote à se relever et l’a accompagné jusqu’au bureau du FDO dans l’île arrière.

Des images divulguées de l’incident ont été diffusées en ligne, provoquant une enquête interne avec un marin qui a été arrêté pour avoir partagé des informations confidentielles.

Bien qu’elle n’ait révélé aucun élément opérationnel sensible, la vidéo aurait provoqué la colère des chefs de la marine à l’époque, qui ont ramené le marin arrêté au Royaume-Uni.

Selon Lockheed Martin, le F-35 « est l’avion de chasse le plus meurtrier, le plus résistant et le plus connecté au monde, donnant aux pilotes un avantage contre tout adversaire et leur permettant d’exécuter leur mission et de rentrer chez eux sains et saufs ».

Mais le chasseur furtif a été impliqué dans une série d’accidents et d’incidents très médiatisés ces dernières années.

Un mois avant l’incident, un pilote sud-coréen a été contraint d’effectuer un « atterrissage sur le ventre » d’urgence dans un F-35A après avoir subi un dysfonctionnement dans les airs.