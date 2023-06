Fierté de Colorado Springs | L’indépendant

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

UN un chœur d’acclamations a éclaté le long du parcours du défilé de Pikes Peak Pride dimanche alors que le grand maréchal Richard Fierro – le propriétaire de la brasserie locale et vétéran de l’armée qui s’est attaqué au tireur du Club Q – a frappé un tambour et fait signe à la foule vêtue d’arc-en-ciel célébrant le LGBT + de Colorado Springs communauté moins de sept mois après avoir été attaquée.

La ville s’est présentée en force pour la première Pride depuis le massacre de novembre qui a fait cinq morts, dont Raymond Green Vance, le petit ami de la fille de M. Fierro. Les noms et les photos des victimes étaient au centre des festivités du week-end : Daniel Aston, 28 ans ; Kelly Aimer, 40 ans; Ashley Paugh, 35 ans; Derrick Rump, 38 ans; et M. Vance, le plus jeune à seulement 22 ans. Les membres de leur famille et d’autres survivants défilaient également devant le défilé dimanche, un jour après que les habitants de Colorado Springs se soient réunis pour une cérémonie commémorative et commémorative au parc Alamo Square de la ville.

La bénévole Terhesa Phillips se tenait dimanche dans le belvédère du parc, qui marquait la fin du parcours du défilé, offrant aux gens la possibilité d’écrire un message à inclure sur les panneaux du mémorial.

« Cela frappe juste un peu plus lourd aujourd’hui », a déclaré le joueur de 28 ans, ajoutant que le coordinateur des bénévoles avait averti que les tâches seraient « très lourdes pour le cœur ».

Les participants de Pikes Peak Pride ont été invités à écrire des messages à ajouter à un mémorial pour les victimes de la fusillade du Club Q de novembre (Sheila Flynn)

« Il est très important pour moi de soutenir mes amis, car la majorité de mon groupe d’amis est queer ou s’identifie de cette manière, et il est important pour moi d’être ici et d’être très publiquement de leur côté », a déclaré Mme Phillips.

Le premier festival Pride depuis le massacre, a-t-elle ajouté, représentait une opportunité importante pour la communauté élargie de Colorado Springs de marquer son soutien et son inclusion.

« Je pense que beaucoup d’entre nous en ont envie, et nous devons leur montrer de quel côté nous sommes – et c’est le seul côté où nous sommes », a déclaré Mme Phillips.

Les organisateurs n’ont pas perdu tout le poids des festivités de cette année.

« Chaque année, nous faisons de notre mieux pour organiser les meilleurs événements possibles, mais cette année est particulièrement importante, bien sûr », a déclaré Gretchen Pressley, directrice des communications et du marketing du festival. L’indépendant, moins de 24 heures avant le début des événements du week-end. « Non seulement c’est la première Pride après la tragédie du Club Q qui est arrivée à notre communauté en novembre, mais à travers le pays, nous voyons tellement de lois anti-LGBTQ balayer notre nation.

« Et donc, même si ici au Colorado, nous nous sentons si chanceux d’avoir un État qui se soucie de nous, qui met en place une législation sûre pour nous, nous savons que tant de nos amis dans d’autres États n’ont pas cette chance. »

Erin Retka a assisté au défilé de la fierté de Colorado Springs avec son fils de cinq ans, Oscar (Sheila Flynn)

Mme Pressler a ajouté: «Nous voulons vraiment que cette fierté particulière soit un énorme moment de guérison pour notre communauté. Nous voulons nous souvenir de ceux que nous avons perdus ; nous voulons reconnaître les survivants; nous voulons reconnaître les héros; et nous voulons simplement continuer à nous tenir ensemble et à aider tout le monde tout au long de leur parcours de guérison.

Cependant, les préoccupations de sécurité étaient au premier plan.

« Surtout après le Club Q, nous avons beaucoup travaillé avec le département de police de Colorado Springs et d’autres forces de sécurité pour effectuer des balayages à peu près constants de la zone », a-t-elle déclaré. «Nous avons également pris la décision d’avoir une fierté ouverte. Nous avons envisagé de mettre des barrières et d’avoir des entrées, mais cela restreindrait les entrées et les sorties en cas de problème.

Erin Retka, mère de deux enfants, qui s’apprêtait à regarder le défilé plus d’une heure plus tôt avec son enfant de cinq ans, « a eu une conversation difficile sur la question de savoir s’il serait même sûr de sortir » avec son mari .

(Sheila Flynn)

«Nous avons finalement décidé que cela rend d’autant plus important pour nous d’être ici et d’être visibles et de soutenir cette communauté – et de nous assurer que nous participons à la création de cette sécurité et qu’ils ne sont pas en quelque sorte intimidés dans l’ombre, » elle a dit L’indépendant.

À quelques pâtés de maisons de l’autre côté de la rue, une autre mère ressentait la même chose. April Lavely-Robinson, 39 ans, assistait au défilé avec non seulement ses propres enfants, mais aussi sa mère et sa sœur, qui est homosexuelle. Ils se tenaient fièrement à côté d’une pancarte indiquant : « Je promets d’apprendre à mes bébés à aimer vos bébés ».

Une participante annuelle à Pride, Mme April Lavely-Robinson a déclaré que « la journée va être plus émouvante ».

April Lavely-Robinson, 39 ans, et sa mère, Robbie, ont assisté à Pikes Peak Pride en tant qu’événement familial dimanche (Sheila Flynn)

« Ça l’a déjà été pour moi », a-t-elle dit L’indépendant, déchirant derrière ses lunettes de soleil. « J’ai vu les noms des victimes de la fusillade du Club Q, et je me suis étouffé. La fusillade a frappé chez moi, et le Club Q, j’y vais depuis que je suis adolescente… Je ne pouvais pas croire que cela se passait chez moi, dans notre lieu de communauté et de sécurité.

« Je pense que ça va être émouvant, aujourd’hui, et bon – ça devrait l’être », a-t-elle déclaré. « Je m’étouffe maintenant. Nous devrions pleurer parce que nous sommes en colère.

Ce courant sous-jacent d’indignation et de défi a été renforcé à Colorado Springs pendant le week-end de la fierté par une vague de positivité et d’amour. Virginia Dunn, debout à la fin du parcours du défilé, a rejoint d’autres parents dans un stand offrant des « câlins de maman gratuits ».

« J’ai des enfants, des nièces, des neveux qui font partie de la [LGBT+] communauté », a-t-elle dit L’indépendant. «Et je pense que plus de parents devraient soutenir leurs enfants, peu importe qui ils sont… plus de gens dans la communauté que vous ne le pensez ont des familles qui ne les soutiennent pas, et donc il y a beaucoup de larmes de la part des gens qui n’ont pas de mère , en soi, ou un papa ou une grand-mère qui peut sortir et leur faire ces câlins.

Après la fusillade du Club Q, a-t-elle déclaré, Colorado Springs avait besoin de Pride « plus que jamais maintenant ».

« Je pense que cette communauté se montre vraiment grande ce week-end juste pour prouver que nous sommes là pour toute notre communauté, peu importe qui ils sont », a-t-elle déclaré.

Virginia Dunn offrait des câlins gratuits à la fin du parcours du défilé Pikes Peak Pride dimanche (Sheila Flynn)

La musique a retenti et les spectateurs du défilé ont dansé alors que des drapeaux tourbillonnaient autour d’elle à quelques kilomètres du site de la fusillade de novembre. Le Club Q reste fermé, son parking bouclé orné de fleurs et de messages. Des plans et des collectes de fonds sont en cours pour un hommage permanent.

Pour beaucoup – y compris le grand maréchal – Pikes Peak Pride a offert une occasion importante et visible de mettre en valeur la force de Colorado Springs et de ses divers résidents.

« C’est une sorte de redémarrage », a déclaré M. Fierro L’indépendant vendredi. «Je pense que c’est un bon moment pour tout le monde de sortir, de montrer son soutien, de faire savoir à la communauté LGBTQ de Springs qu’ils sont les bienvenus, que personne ne les déteste et que nous sommes tous à nouveau en sécurité. Nous devons garder cette mentalité, car, en fin de compte, vous ne pouvez pas toujours avoir peur. Il faut arriver à vivre dans le présent. C’est donc le but. »

Les organisateurs du festival ont fait écho à ses paroles – tout comme le thème de 2023 Pikes Peak Pride lui-même.

« Notre thème cette année est le pouvoir de la fierté – et ce que cela signifie pour nous, c’est que nous sommes plus forts lorsque nous nous unissons et lorsque nous nous réunissons pour un objectif commun », a déclaré le directeur des communications Pressley. « Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement. Nous sommes ici pour nous battre les uns pour les autres. Nous sommes ici pour nous aimer et continuer cet amour face à toute haine.