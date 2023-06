Fierté à travers les États-Unis : célébration et défi face aux menaces

Les célébrations se sont mêlées à des manifestations de résistance dimanche alors que les défilés LGBTQ + Pride remplissaient les rues de certaines des plus grandes villes des États-Unis lors d’événements annuels qui sont devenus à la fois une fête et une manifestation.

À New York, des milliers de personnes ont descendu la Cinquième Avenue de Manhattan jusqu’à Greenwich Village, applaudissant et agitant des drapeaux arc-en-ciel pour commémorer le soulèvement de Stonewall en 1969, lorsqu’une descente de police dans un bar gay a déclenché des jours de protestations et lancé un mouvement pour les droits LGBTQ+.

Alors que certaines personnes se sont réjouies, beaucoup étaient conscientes du contre-mouvement conservateur croissant visant à limiter les droits, notamment en interdisant les soins affirmant le genre pour les enfants transgenres.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, lors de la marche de la New York City Pride 2023 le 25 juin 2023. Photographie : Erik Pendzich/Shutterstock

« Je n’essaie pas de ne pas être très politique, mais quand cela cible ma communauté, je suis très, très ennuyé et très blessé », a déclaré Ve Cinder, une femme transgenre de 22 ans qui a voyagé de Pennsylvanie pour prendre participer au plus grand événement Pride du pays.

« J’ai juste peur pour mon avenir et pour mes frères et sœurs trans. J’ai peur de la manière dont ce pays considère les droits de l’homme, les droits humains fondamentaux », a-t-elle déclaré. « C’est fou. »

Les défilés à New York, Chicago et San Francisco font partie des événements organisés cette année par environ 400 organisations de fierté à travers les États-Unis, dont beaucoup se concentrent spécifiquement sur les droits des personnes transgenres.

Participants au défilé LGBTQ+ Cincinnati Pride 2023 à Cincinnati, Ohio, le 24 juin 2023. Photographie : Jason Whitman/NurPhoto/Shutterstock

À San Francisco, les événements Pride ont commencé vendredi avec une marche trans à travers Dolores Park jusqu’au Tenderloin.

Juste avant le défilé de samedi sur Market Street, le Alice B Toklas LGBTQ + Democratic Club a organisé son 26e petit-déjeuner annuel Pride avec plus de 600 dirigeants communautaires et élus, dont le représentant du Montana Zooey Zephyr. En avril, la législatrice transgenre s’est vu interdire de parler dans la chambre pour le reste de la session par des politiciens républicains après s’être prononcée contre l’interdiction des soins médicaux affirmant le genre pour les enfants trans.

Le 53e défilé annuel était dirigé par le groupe Dykes on Bikes, qui a lancé la célébration dans un chœur de moteurs en vrille et d’acclamations depuis 1976.

« Il est important pour nous d’être dehors, queer et visibles et de faire preuve de courage », a déclaré Kate Brown, présidente du conseil d’administration de Dykes on Bikes, au San Francisco Chronicle. « C’est ce que nous faisons. »

Le représentant Adam Schiff a accompagné la présidente émérite de la Chambre Nancy Pelosi dans le défilé, qui en est à sa 53e année et est l’une des plus grandes célébrations gratuites du pays.

« Je suis ravi d’être ici alors que les droits des LGBTQ sont attaqués à travers le pays », a déclaré Schiff au Chronicle.

Les participants prennent part au défilé de la fierté dans les rues du centre-ville de Denver, Colorado, le 25 juin 2023. Photographie : David Zalubowski/AP

À Chicago, Maisy McDonough, 16 ans, a peint des couleurs arc-en-ciel sur ses yeux et sur son visage pour son premier défilé Pride.

Elle a déclaré au Chicago Tribune qu’elle était ravie d’être « unie » après une année difficile pour la communauté.

« Nous avons vraiment besoin de l’amour de ce défilé », a-t-elle déclaré.

Des artistes et des militants, des artistes de dragsters et des défenseurs des transgenres font partie des grands maréchaux du défilé qui adoptent un message d’unité alors que de nouvelles lois ciblant la communauté LGBTQ + entrent en vigueur dans plusieurs États américains.

« La plate-forme sera surélevée et nous verrons des communautés à travers le pays montrer leur unité et leur solidarité à travers ces événements », a déclaré Ron deHarte, co-président de l’US Association of Prides.

Les observations annuelles se sont étendues à d’autres villes et se sont développées pour accueillir des personnes bisexuelles, transgenres et queer, ainsi que d’autres groupes.

Les partisans et alliés pro-LGBTQ + ont défilé et se sont rassemblés pour soutenir le défilé St Pete Pride à Saint-Pétersbourg, en Floride, le 24 juin 2023. Photographie : Dave Decker/Shutterstock

Il y a une dizaine d’années, lorsque son enfant de 13 ans a voulu pour la première fois être appelé un garçon, Roz Gould Keith a demandé de l’aide. Elle a trouvé peu pour aider sa famille à traverser la transition. Ils ont assisté à un défilé de la fierté dans la région de Detroit, mais ont vu peu de représentation transgenre.

Cette année, elle est encouragée par la visibilité accrue des personnes transgenres lors des marches et des célébrations à travers le pays ce mois-ci.

« Il y a dix ans, lorsque mon fils a demandé à aller à Motor City Pride, il n’y avait rien pour la communauté trans », a déclaré Keith, fondateur et directeur exécutif de Stand With Trans, un groupe formé pour soutenir et autonomiser les jeunes transgenres et leurs familles. .

Cette année, a-t-elle dit, l’événement était « plein à craquer » de personnes transgenres.

L’un des grands maréchaux du défilé de New York est l’activiste non binaire AC Dumlao, chef de cabinet d’Athlete Ally, un groupe qui défend les droits des athlètes LGBTQ+.

« L’élévation de la communauté trans a toujours été au cœur de nos événements et de notre programmation », a déclaré Dan Dimant, porte-parole de NYC Pride.

Un célébrant agite un parapluie de couleur arc-en-ciel alors que des foules enthousiastes se rassemblent sur la Cinquième Avenue lors de la 54e marche annuelle de la NYC Pride le 25 juin 2023. Photographie : Peter Foley/EPA

De nombreux défilés de cette année ont appelé les communautés LGBTQ + à s’unir contre des dizaines, voire des centaines, de projets de loi actuellement à l’étude dans les maisons d’État à travers le pays.

Les législateurs de 20 États ont décidé d’interdire les soins affirmant le genre pour les enfants, et au moins sept autres envisagent de faire de même, ajoutant une urgence accrue pour la communauté transgenre, selon ses défenseurs.

« Nous sommes menacés », ont déclaré les organisateurs de l’événement Pride à New York, San Francisco et San Diego dans un communiqué rejoint par environ 50 autres organisations Pride à l’échelle nationale. « Les divers dangers auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté LGBTQ et organisateurs de Pride, bien que de nature et d’intensité différentes, partagent un trait commun : ils cherchent à saper notre amour, notre identité, notre liberté, notre sécurité et nos vies. »

Certains défilés, y compris l’événement à Chicago, prévoyaient de renforcer la sécurité au milieu du bouleversement.

La Ligue anti-diffamation et Glaad, une organisation nationale LGBTQ+, ont découvert 101 incidents anti-LGBTQ+ au cours des trois premières semaines de ce mois, soit environ deux fois plus que pendant tout le mois de juin de l’année dernière.

Sarah Moore, qui analyse l’extrémisme pour les deux groupes de défense des droits civiques, a déclaré que bon nombre des incidents de juin coïncidaient avec les événements de Pride.